中国官方将“舆情敲诈”列为新型黑恶违法犯罪行为进行重点打击，上海警方披露，一家中国财经自媒体公司专门敲诈勒索处于首次公开售股（IPO）筹备阶段的企业，涉案金额逾1100万元人民币（210万新元）。

上海市闵行区警方星期三（10月21日）在官方微信公众号披露，闵行公安分局在9月围绕新型舆情敲诈线索，加大社区及企业走访排查力度，发现辖区一家公司持续在多个网络平台批量发布涵盖企业经营概况、财务报表、业务布局、产能情况的内容，相关文章均涉及处于IPO申报、上市筹备关键阶段的企业。

警方公布的相关文章显示，这家公司名为上海字舞网络科技有限公司，旗下运营着一个名为“估值之家”的财经自媒体账号。

据介绍，“估值之家”部分唱衰企业经营前景的负面文章，在发布一段时间后会被集中下架，取而代之的是相关企业的正面宣传推文。

同一家企业，短短数月推文观点相悖、内容截然不同。这一反常现象引起警方怀疑，通过梳理该公司涉案账号发帖记录，初步查实这家公司利用多个网络账号累计发布各类涉企文章3000余篇，涉及500余家企业。

警方调阅相关资金流水后发现，这家公司账面收入大多标注为“咨询费”“服务费”，且相关款项到账后负面文章随即下架，正面文章便接续上线。

警方随即判断，涉事企业为减少负面消息对公司上市的影响，在发现负面文章后主动联系删稿。这时，犯罪团伙则借机抛出服务方案，在提供“免费删帖”的同时，诱导企业签订协议并支付10万至15万人民币不等的服务费用。嗣后，犯罪团伙也无真实提供服务的情况。所谓的服务费其实质是洗白删帖费。

至此，一个将处在IPO及上市筹备阶段的企业作为作案目标，通过“发布负面舆论文章、胁迫企业出资删帖”的犯罪团伙逐渐浮出水面。9月20日，闵行警方开展收网行动，抓获10名犯罪嫌疑人，现场扣押百余份“合作协议”，查扣拟在近期发布、针对企业的负面稿件18篇。

犯罪嫌疑人交代，团伙以企业公开披露的经营数据为基础，撰写分析文章，刻意夸大经营风险，强行加入企业内部管理混乱、盈利下滑、团队专业能力不足等负面表述，通过网络账号批量对外发布，制造舆情压力胁迫企业“花钱消灾”。

目前，10名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索罪，已被闵行警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

警方提示企业，如遭遇相关要挟，切勿“花钱消灾”，注意完整留存聊天记录、网页截图等证据，第一时间警方报案。“公安机关将持续严打网络舆情敲诈，全力维护企业合法权益，营造清朗网络环境。”

今年7月，中共中央就“深化扫黑除恶专项斗争”作出部署，将“舆情敲诈”列为新型黑恶违法犯罪行为进行重点打击。中国警方称，一些不法分子伪装成自媒体捏造事实制造舆论压力，借机胁迫敛财，“表面打着舆论监督旗号，实质实施网络敲诈勒索”。中国各地近来陆续公布，已打掉多个舆情敲诈犯罪团伙。