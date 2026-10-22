（北京彭博电）中国股市已陷入熊市，自5月触及高点以来，目前市值已蒸发了2.4万亿美元（3.07万亿新元）。

中国国内消费持续低迷，加上市场对人工智能（AI）企业盈利能力的质疑日益加深，令中国股市成为全球表现最差的市场之一。沪深300指数星期四（10月22日）收盘下跌1.8%，较6月的高点累计跌幅已达20%。

沪深300指数与恒生中国企业指数今年一同位列全球表现最差的主要股指，跌幅均超过10%，同期全球大多数主要股指录得了上涨。

此轮跌势标志着市场行情发生了剧烈逆转。在2024年末，受刺激政策推动，中国股市曾出现一波上涨，随后因市场对AI的押注进一步走强，但最终，随着全球科技股遭遇抛售，中国股市也未能幸免。

中国有关部门已采取行动缓解抛售压力，试图稳定股市，但分析师指出，仅靠“国家队”资金入场，或许不足以实现持续复苏，一直低迷的市场情绪可能会抵消这些买入操作带来的积极影响。

彭博行业研究分析师在一份报告中写道，由于缺乏全球股市反弹作为支撑，中国“国家队”或许需要加大买入力度，且干预持续的时间可能要比最近两次救市时间更长，即2025年4月的关税冲击期间，以及2026年7月的科技股抛售期间。

中国境内股市的日成交额一直徘徊在约15个月来的最低水平附近。融资交易的未偿余额已降至2025年年末以来的最低水平，凸显出市场风险偏好的减弱。

瑞士隆奥银行驻新加坡的高级宏观策略师李霍民（音译，Homin Lee）称，中国境内外市场的投资者情绪依然非常低迷，“若无新的政策利好或科技领域的催化因素，这种波动剧烈且缺乏明确方向的市场环境，可能会持续到2027年初。”