美股科技股暴跌冲击亚洲股市，中国大陆沪综指星期五（11月6日）收低1.1%，香港恒生指数收挫1.3%。台湾股市收盘重挫4.5%，失守4万点大关。

中国A股主要指数星期五集体下跌，沪指跌1.10%，报3649.18点；深证成指跌2.57%，创业板指跌3.96%，科创综指跌3.24%。

不过上证指数本周累计升1.39%，深证成指升3.16%，创业板指数升2.14%，均结束之前连续六个星期的跌势。

香港恒指收市报24481点，跌315点，跌幅近1.3%，但本周累计上涨5.1%，创下自2025年3月以来的最佳周表现。恒生科技指数星期五下跌1.8%，但本周上涨8.6%，创下自2025年2月以来的最佳表现。

另据台湾中央广播电台报道，台股星期五出现恐慌性杀盘，收盘重挫1873点，创史上第四大收盘跌点，收在39701点。台湾经济部下午信心喊话，强调近期台湾各项经济表现、经济成长率、工业生产指数和进出口表现等均极富成长动能，虽然股市下跌修正，但是产业能量好，请外界要有信心。