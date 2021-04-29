市场交易谨慎 海指微涨5.13点

美国联邦储备局决策会议结果出炉之前，新加坡和亚太股市昨日普遍谨慎交易。我国股市昨日窄幅波动，反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数获得银行股支持，最终取得5.13点或0.16％涨幅，闭市报3219.56点。

美国三大股指的期货于本地昨天傍晚时分仅小幅涨跌，而在联储局昨日较迟时的货币政策会议之前，美国10年公债收益率和美元皆上涨。市场预期联储局将维持宽松货币政策较长时间，但预期该局提早在今年内收紧政策的分析师正在增加。美国10年公债收益率昨日傍晚已涨至1.65％以上，达到12天来最高。