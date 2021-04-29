市场交易谨慎 海指微涨5.13点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国联邦储备局决策会议结果出炉之前，新加坡和亚太股市昨日普遍谨慎交易。我国股市昨日窄幅波动，反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数获得银行股支持，最终取得5.13点或0.16％涨幅，闭市报3219.56点。美国三大股指的期货于本地昨天傍晚时分仅小幅涨跌，而在联储局昨日较迟时的货币政策会议之前，美国10年公债收益率和美元皆上涨。市场预期联储局将维持宽松货币政策较长时间，但预期该局提早在今年内收紧政策的分析师正在增加。美国10年公债收益率昨日傍晚已涨至1.65％以上，达到12天来最高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 银行股 房地产投资信托 吉宝数据中心信托 第一通 美国联邦储备局 货币政策会议 从鲜奶提取活细胞 让人造奶走上餐桌 金管局：我国今年全年经济增长料高于6％