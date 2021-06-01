分析师：估计6月学校假期下滑一半 防疫措施放宽后私宅销量料迅速回弹

博纳产业总裁伊斯迈说：“现在楼市可说是遭受双重打击，除了防疫措施收紧造成参观示范单位人数大减，不少发展商也把项目推迟至学校假期过后推出。”他估计6月新私宅销量为500至700个单位，比4月少一半左右。

6月学校假期开始，这个时期一般为楼市淡季，加上政府收紧冠病防疫措施，预料将对这个6月的新私宅销量造成影响。

受访分析师表示，6月学校假期私宅销量估计下滑一半左右，但这主要是大多发展商都把新项目延后所致，私宅买气并未减低。一旦防疫措施放宽和发展商继续推出新项目，私宅销量将迅速回弹，今年销量更将高于去年。

博纳产业（Propnex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）接受《联合早报》采访时说：“现在楼市可说是遭受双重打击，除了防疫措施收紧造成参观示范单位人数大减，不少发展商也把项目推迟至学校假期过后推出。”

他估计6月新私宅销量为500至700个单位，较4月份的1262个单位，少了一半左右。

不过他强调，私宅销量主要由新项目推动，如果发展商在6月13日高警戒解封第二阶段结束后继续推出新项目，每月私宅销量预计会回到超过1000个单位的水平，今年更将超过1万个单位，超越去年的9982个单位。

政府几周前宣布进入高警戒解封第二阶段，可参观示范单位的人数减至两人一组，而且示范单位人群限制为每人16平方公尺，换句话说，160平方公尺的空间，最多只能有10人。

李显龙总理昨天（5月31日）发表全国讲话时表示，本地疫情如果持续改善，社区病例也进一步下降，我国应能在本月13日后放宽限制。

事实上，6月学校假期向来是楼市淡季，该月销量往往低于1000个单位。不过去年6月私宅销量环比大增超过一倍至1031个单位（包括执行共管公寓EC），主要是因去年4月至5月阻断措施期间，买家无法参观示范单位，只能上网看房，造成市场的积压需求。

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清表示，防疫措施收紧，每日能参观示范单位的潜在买家受限，的确会造成交易进度放慢。

但她说：“现在好一些买家和卖家已转向视频或网络直播看房，而且，过去几个月卖出房子的人，还在积极寻找替换房子。因此，今年6月学校销售需求相信会比去年阻断措施时期的约三四百个单位要好，但会比正常月份慢一些。”

ERA主要执行员林东荣也认为，现在房屋销售的科技应用更广泛，公司利用的网上看房工具反应不错，显示买家对私宅依然有浓厚兴趣。“示范单位还是照常开放，还是有人预约看房。所以，房屋交易并没有停下来。只是在现有措施下，销售速度会慢一些。”

他也认为，鉴于措施收紧以及一些示范单位工程延缓，大多发展商应该会把项目延后，等待局势较明朗化。

7月料有五新项目推出

据了解，6月学校假期将没有主要项目推出，不过7月预计有Klimt Cairnhill、Pasir Ris 8、Perfect Ten、沁水轩（The Watergardens at Canberra和Parc Greenwich（EC）等五个新项目推出，单位总数近2000个。

伊斯迈表示，这些项目都颇具吸引力，特别是Pasir Ris 8位于巴西立地铁站旁，并结合零售商场、巴士转换站、综合诊疗所和广场，应会吸引该地区的组屋提升者买家。

他说：“6月私宅销量或将减半，不过7月可能强劲回弹至1000个单位以上水平，在此之前，我们首先还是得确保一切防疫措施见效，经济和社交活动可回返到解封第三阶段。”