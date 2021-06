股市呈“V型反弹”,“5月魔咒”未全面发威,本地股市在5月份虽下跌,但跌幅为近四年来最小。

市场上一向来有“5月魔咒”的说法,指的是投资者纷纷采取“在5月清仓离场”(sell in May and go away)的策略,造成股市受压下跌。

今年5月份,市场仍笼罩在冠病疫情的阴影之下。新加坡海峡时报指数在上半个月大跌将近5.1%,其中在5月14日,我国为了因应疫情宣布收紧防疫措施,海指在一个交易日就下跌了逾2%。