比特币兑美元 Bitcoin against USD

比特币自2015年1月14日下试152.40美元后，就进入五大波升势。2017年12月18日比特币上升至19458.19美元完成了第（1）大波；过后回扯至2018年12月15日的3122.67美元，此为第（2）大波，随后进入具五波的第（3）大波。2019年6月26日比特币上升至13895.10美元结束了第1波，接着回扯至2020年3月13日的3850.02美元完成了第2波。今年1月18日比特币升试41998.75美元结束了第3波，2月22日比特币上升至58445.23美元，并于当天以“主要转向”信号结束了第5波，同时为第（3）大波画下句号，遂以一个跌势“斜向交叉”走势替代了第（4）及第（5）大波。2月28日下调至43021.00美元为图中的第（二）点，而4月14日的64899.97美元为第（五）点，同时也为第（5）大波画下句号，旋以一个“头肩形”下跌。截至5月19日比特币已经下跌至30000.00美元，估计艰辛的回扯已经开始，且当试50131.67美元的“颈线”后，重返跌势。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。