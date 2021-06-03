丰树产业集团 全年净利增4％至18.5亿元 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 在20／21财年完成的丰树银川物流园区，拥有7万4823平方公尺净可出租面积。（丰树产业集团提供） 字体大小: 小 中 大 得益于在全球投资的物流和数据中心，加上一次过的会计收益，丰树产业集团（Mapletree Investments）全年净利增加4％至18亿5000万元。集团昨天（6月2日）发布截至今年3月底的2020/21财年业绩显示，18亿5000万元净利是包括了丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）分拆的一次过会计收益。如果不包括这部分收益，全年净利为10亿2000万元，比前一个财年减少了近43％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丰树产业集团 丰树工业信托 优质可持续发展报告吸引投资者 艺术梦想家转而创业 从助人保持健康中寻满足感