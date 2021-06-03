丰树产业集团 全年净利增4％至18.5亿元

得益于在全球投资的物流和数据中心，加上一次过的会计收益，丰树产业集团（Mapletree Investments）全年净利增加4％至18亿5000万元。

集团昨天（6月2日）发布截至今年3月底的2020/21财年业绩显示，18亿5000万元净利是包括了丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）分拆的一次过会计收益。如果不包括这部分收益，全年净利为10亿2000万元，比前一个财年减少了近43％。