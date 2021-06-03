预期通胀等影响亚股 海指盘整下跌26点

经济与通胀预期以及疫情昨日（6月2日）继续是亚太股市交易的主题，新加坡股市昨日从5月底的一轮涨势后继续歇息盘整。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日回跌26.19点或0.82％，闭市报3161.04点，扩大本周至今跌幅。

亚太各地股市昨日涨跌不一，澳大利亚的强劲经济表现鼓舞悉尼股市昨日上涨1.04％，投资者对日本经济重开的希望支持东京股市上扬0.46％，新加坡以外东南亚市场全面上涨，今年来表现最差的马尼拉股市昨日难得获得国际资金流入，基准股指大涨3.23％。