预期通胀等影响亚股 海指盘整下跌26点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 经济与通胀预期以及疫情昨日（6月2日）继续是亚太股市交易的主题，新加坡股市昨日从5月底的一轮涨势后继续歇息盘整。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日回跌26.19点或0.82％，闭市报3161.04点，扩大本周至今跌幅。亚太各地股市昨日涨跌不一，澳大利亚的强劲经济表现鼓舞悉尼股市昨日上涨1.04％，投资者对日本经济重开的希望支持东京股市上扬0.46％，新加坡以外东南亚市场全面上涨，今年来表现最差的马尼拉股市昨日难得获得国际资金流入，基准股指大涨3.23％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 亚太股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 美股股市 股指期货 原油期货 油价 通胀担忧 经济展望 云顶新加坡 优质可持续发展报告吸引投资者 艺术梦想家转而创业 从助人保持健康中寻满足感