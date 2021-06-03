GIC与The Phoenix Mills在印度携手打造投资平台 并以7.33亿美元收购该资产组合少数股权 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM The Phoenix Mills在印度浦那市经营的一间商场——Phoenix Marketcity Pune。（The Phoenix Mills提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡政府投资公司（GIC）与经营印度零售商场的The Phoenix Mills，在印度携手打造混合用途投资平台，并以7亿3300万美元（9.7亿新元）收购该资产组合显著的少数股权。双方昨天（6月2日）发布联合文告指出，该资产组合以孟买（Mumbai）和浦那市（Pune）主要消费中心的零售资产为主。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡政府投资公司 零售业 印度 优质可持续发展报告吸引投资者 艺术梦想家转而创业 从助人保持健康中寻满足感