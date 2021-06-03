GIC与The Phoenix Mills在印度携手打造投资平台 并以7.33亿美元收购该资产组合少数股权

新加坡政府投资公司（GIC）与经营印度零售商场的The Phoenix Mills，在印度携手打造混合用途投资平台，并以7亿3300万美元（9.7亿新元）收购该资产组合显著的少数股权。

双方昨天（6月2日）发布联合文告指出，该资产组合以孟买（Mumbai）和浦那市（Pune）主要消费中心的零售资产为主。