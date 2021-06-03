打造分享平台 为身心健康护航

冠病疫情当前，却阻挡不了国人对运动的热爱，疫情升温大大刺激人们对健身教学、运动服饰和脚踏车的需求。

本系列邀请提供私人健身指导的SgFitFam、设计运动服饰的Revive&co，以及专卖脚踏车及相关用品的Bikemart SG，他们将分享如何应对瞬息万变的疫情及抓住商机。

对胡佳瑞和娜雯（Natvianne Devajothi）来说，Revive&Co不仅是一门售卖运动装的生意，它还是个让大众分享如何透过运动来改善身心健康的平台。

Revive&Co创办人胡佳瑞（28岁）接受《联合早报》访问时说，人总是认为身体非常强健或是锻炼出好身材才叫健康，但其实心理和精神状态也是重要的部分。“我们不只是要确保体格健壮，心理也一样需保持健康。”

胡佳瑞和娜雯是在综合格斗武术中心（Evolve MMA）学习武术后才意识到锻炼的好处。胡佳瑞学习的是巴西柔术（Brazilian Jiu-jitsu），娜雯则选择泰拳。他们也经常相约去健身房。

胡佳瑞说：“我每天通常会锻炼三到四个小时，也曾独自去越南参加巴西柔术比赛，最后还获胜了。”她认为锻炼不仅能够强身，而且还能够保持正能量，帮助她熬过人生最艰难的日子。

不因患病放弃人生与生活热忱

她刚创业不久，就发现自己患上了乳癌第二期，但她并没有因此放弃人生和对生活的热忱。她在去年动了两次手术后，今年2月时也接受为期四个月的化疗。“刚开始时，我做起事来没什么动力，很难去培养正面的心态，情绪也不太稳定，所以我会抽空做一些轻微的运动，因为一整天躺在床上什么都不做的感觉更糟。”

胡佳瑞非常坚强和勇敢，甚至在接受治疗期间照常工作。“我相信情况会好转，所以我决定坚持下去，向那道光前进。”

她也很庆幸有家人和朋友陪伴她度过人生最艰难的时期，武术馆的教练也给予很大的支持和鼓励。

因此，胡佳瑞和娜雯在创业的同时，也打造了一个分享平台，让那些成功透过运动来改善身心健康的人在社交平台分享他们的故事，给他人带来启发和正能量。虽说一门生意的主要目的是赚钱，但她们的主要目标还是提高人们的健康意识。

虽然市面上的运动品牌已多不胜数，但她们主要是希望可以借助这门生意来鼓励更多人运动，以及帮助更多人走出精神上的困境，因为她们相信通过锻炼能够促进身心健康的发展。

胡佳瑞分享了其中一个令她印象深刻的贴文。就在三到四年前，有一个13岁的女孩，经常在学校被朋友欺负，所以感到十分迷茫和忧郁，甚至多次试图伤害自己和自杀。但她开始学巴西柔术后，就减少了很多负面的情绪，并把注意力转向运动方面的兴趣，后来她还赢了不少比赛，整个人开朗许多和变得更加自信。

“这个女孩的故事不仅启发了我，而且也激励了很多人，所以我希望有过类似经历的人，可以把他们的故事分享出去，让更多人受到启发。”

Revive&Co于去年5月成立，主要业务是销售运动装，产品制造由中国供应商负责。除了本地，产品也有销售到海外市场，客户来自美国、加拿大、马来西亚和印度尼西亚等。

公司的标志很特别，它是个沙卡手势（shaka sign），就是把手的小指和大拇指打出，其余的手指收起來的手势。胡佳瑞说，这个标志代表公司的信念，主要告诉大家在遇到困难时，更要让自己重新活跃起来。

“我们没有实体店面，而且产品是预定的，意思是我们收到客户的订单后才向供应商订货，所以开创这门生意时所动用到的资金几乎是零。”

“我们共花了三个月的时间来推出首个产品。在这之前，我们有个开放给亲朋好友的预售活动。多亏他们的极力支持，我们那时卖出了约100件紧身裤和运动背心。”

病毒阻断措施期间没办法和中国供应商见面，所以她们每个晚上只能通过视频联系。虽然娜雯是中印混血儿，但中文程度比胡佳瑞强，所以和供应商的协调工作都是娜雯负责。

她们在找模特儿拍摄方面也遇到不少阻碍，只能等到我国进入解封第二阶段后才能处理这个工作。此外，在几个星期前，她们原本计划好要参加一个市集活动，预计有超过20个商家在快闪零售空间摆摊，但后来因本地防疫措施收紧而被迫取消，这影响了生意的部分收入。

多种运动用品中，她们之所以选择运动装是因为佳瑞自幼学习舞蹈，如踢踏舞（tap dance）和肚皮舞（belly dance），所以她懂得如何挑选运动装的面料，了解那些面料穿上后会更加舒适，适合大幅度的动作。

合作伙伴也是重要心灵支柱

胡佳瑞和娜雯是在中学时期认识，一同就读丹绒加东中学，相同的价值观和信念拉近了彼此的距离，她们也有共同的爱好，如看Netflix、爬山、运动、音乐和旅行等。他们还曾经一起在澳大利亚旅行，在当地开了54小时的车。

对胡佳瑞来说，娜雯是个重要的心灵支柱，也感谢她这些日子的陪伴和鼓励。娜雯不仅是她的合作伙伴，也是她最好的姐妹。

胡佳瑞说，售卖运动装的生意只是她的副业，而正业其实是小学生和中学生的家教，她也有教一些自闭症孩童。“我很喜欢这份工作，当我看见他们脸上露出笑容的时候，我内心总是莫名充满喜悦。”

她原本从事广告和营销行业，但后来发现自己其实更热爱教育，所以最后还是决定成为一名家教，朝这个兴趣发展。她笑言：“我的生活不受约束，因为父母亲给我很大的自由，我曾用一年的时间去了14个国家旅行，他们也没意见。”

从佳瑞的分享中，可看出她其实是个很热爱生活的女孩。除了运动之外，她也抽时间在线上学习外语，而且还是同时间学四种外语。她目前在学韩语、越南语、法语和葡萄牙语。

虽然每日行程排得满满，但她并不觉得累，反而觉得生活很充实，她说她不习惯无所事事的日子，但还是会保留适当的休息时间。

“人生苦短，我们应该把握时间去做自己想要做的事，创业也好，打工也罢，只要有兴趣做的，做就对了。”

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