艺术梦想家转而创业 从助人保持健康中寻满足感

搞艺术和做生意看起来风马牛不相及，但两者其实存在一些共同点。

今年31岁的卓茗敏在2018年创立提供皮拉提（pilates）和瑜伽等健身课程的Mindful Movement公司。她在创业之前的志向是成为全职艺术家，曾在新加坡、台北和纽约参与艺术家驻留计划，教导儿童艺术和英文。

除了艺术，这名年轻创业家也热衷于健身。卓茗敏接受《联合早报》访问时说：“艺术家的组织能力一般上都不是最强的，所以要做生意绝对会经历一条学习曲线。但搞艺术和做生意其实有相似之处，两者都是在创造人与人沟通和互动的空间，为生活带来意义。”

本地提供类似健身课程的业者相当多，估计至少有二三十家。至于如何从中脱颖而出，她认为，指导员不只是单方面传授健身技巧，而是要与客户建立关系，帮助他们根据个人进度去学习。包括卓茗敏在内，公司共有三名健身指导员，公司也为想当指导员的人提供培训。

由于在冠病暴发之前都是面对面授课，这场疫情无疑给健身行业造成严重冲击。该公司的生意在疫情期间大受影响，客户数目大减一半。

经由转介，卓茗敏去年到新加坡马来总商会的中小企业中心（SME Centre@SMCCI）求助，向商业顾问了解如何在疫情期间利用数码解决方案。公司后来申请到新加坡企业发展局的津贴，购买专业视讯软件和制定付费网络内容，把授课形式转向线上。

线上健身课只是辅助 不会完全取代实体课程

互联网上免费健身视频层出不穷，为何有人会在线上付费做运动？对此，她说：“我们制定的不是通用的内容，而是针对性地设计合适动作。这需要专人指导和知识，让客户安全地锻炼身体和提升自我健康意识。”

这些指导员与客户建立很好的关系，了解他们的健康问题或受伤部位，因此可让服务更个人化。卓茗敏很感激客户在疫情间给予的支持，阻断措施期间仍吸引到约20人在线上健身。他们大部分是上班族，一般上都是因为居家办公，以致腰酸背痛。

线上健身课在疫情期间受到人们欢迎，但她认为，这不会成为长远趋势，完全取代实体课，最多只能作为辅助。学员在实体课上可以运用专业的健身器材，并有指导员现场纠正姿势，让学习更有效。

我国迈入解封第三阶段时，健身业者可以恢复实体课，但需维持安全距离。这难免影响设有健身室的业者，因为每班可容纳的学员人数有限。有鉴于此，公司现阶段专注于提供私人课程和一对一教学。与此同时，公司继续在线上授课，让客户灵活选择。目前进入高警戒解封第二阶段，健身业者受影响很大。

公司目前是向其他健身室租用空间，但长远而言，还是希望设立属于自己的店面。企业习惯了让员工居家办公，因此看好在邻里租店，以方便客户光顾。对于未来计划，她有意聘请更多健身指导员，并扩大培训指导员的业务。

三年创业经验说长不长，说短不短。卓茗敏笑言，她总是感觉处于起步阶段，不断学习做生意的窍门，如人事管理和寻找合适的伙伴。尽管没有追逐原先的艺术梦想，但她从帮助他人保持健康中找到满足感，促成她创业的动力。