通环完成最新创投基金集资 拟投1.33亿元在数科技领域起步公司 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 通环由郭素雯1999年在美国硅谷创立。公司的第四个基金将在未来三年投资15到20家美国、欧洲和东南亚的起步公司。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地创投公司通环（IGlobe Partners）完成最新创投基金的集资。该基金计划投资1亿美元（1亿3300万新元）在合成生物学（synthetic biology）、金融科技和智慧城市科技领域的起步公司。根据公司文告，它的第四个基金，通环白金基金III（IGlobe Platinum Fund III）将在未来三年投资15到20家美国、欧洲和东南亚的起步公司。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 我国设立到美上市SPAC快速增加 首五个月已有六家 新交所监管公司要求中国杰化 另委估价师为子公司重新估值