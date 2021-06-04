通环完成最新创投基金集资 拟投1.33亿元在数科技领域起步公司

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月4日 7:11 AM

通环由郭素雯1999年在美国硅谷创立。公司的第四个基金将在未来三年投资15到20家美国、欧洲和东南亚的起步公司。（档案照片）
通环由郭素雯1999年在美国硅谷创立。公司的第四个基金将在未来三年投资15到20家美国、欧洲和东南亚的起步公司。（档案照片）

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本地创投公司通环（IGlobe Partners）完成最新创投基金的集资。该基金计划投资1亿美元（1亿3300万新元）在合成生物学（synthetic biology）、金融科技和智慧城市科技领域的起步公司。

根据公司文告，它的第四个基金，通环白金基金III（IGlobe Platinum Fund III）将在未来三年投资15到20家美国、欧洲和东南亚的起步公司。

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