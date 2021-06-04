疫情提高消费者风险意识 带动健康相关保险业增长

根据瑞士再保险最新调查，亚太地区受访消费者中，有四分之一因为冠病而担忧财务稳定性。调查也发现，超过三分之一受访者都因疫情关系，更关注身体健康，当中新加坡消费者更是多达51％。

冠病疫情带来不确定因素，造成亚太地区四分之一消费者对财务前景感到不堪重负和焦虑。消费者对健康和死亡风险的意识提高，也带动健康相关保险的增长。

根据瑞士再保险（Swiss Re）一项最新调查，亚太地区受访消费者中，有四分之一因为冠病而担忧财务稳定性。

调查也发现，超过三分之一受访者都因疫情关系，更关注身体健康，当中新加坡消费者更是多达51％。

另外，四分之一受访者担心心理健康，把它列为首要关注事项。其中，新加坡（25％）、香港（25％）和日本（28％）消费者最关注睡眠不足的问题。

报告表示，疫情导致全球经济下滑，给亚太地区许多人的健康和财务带来沉重压力。这也促使一些消费者重新思索他们的保险需求。

疫情改变消费者生活习惯

瑞士再保险亚洲再保险业务首席执行官(Russell Higginbotham）说：“明显地，虽然亚太区已推出疫苗接种，但消费者的财务焦虑程度依然很高，这与我们在疫情高峰期首次进行的调查情况一致。这次疫情也凸显消费者在保险保障方面的不足，一些市场如新加坡、泰国和中国等，就因消费者对个人健康的担忧日益加重，带动健康相关保费的强劲增长。”

瑞士再保险是于去年4月和今年1月至2月展开市场调研，了解冠病疫情如何改变消费者行为、对保险业的影响以及保险公司应如何更好地应对消费者的需求。今年初的调查也纳入了新加坡、澳大利亚、日本、中国和印度等亚洲12个市场约7000名消费者。

报告指出，由于疫情的关系，消费者对价格更加敏感，有八成消费者表示保费是他们购买保险的首要考虑因素。52％新加坡受访者说，疫情令他们更仔细了解保单内容和保险覆盖范围。

随着保险业转向数码化，消费者现在开始重视保险公司的数码能力，近一半消费者要求通过网上交易，37％受访者要求保险业者提供手机应用。

瑞士再保险研究院保险市场分析部负责人范婉儿表示，即便疫情导致经济疲弱，消费者对健康和死亡风险的意识提高，带动了健康保险费强劲增长。“比如去年亚太区的健康保险保费，维持10.5％的双位数增长。相比之下，全球金融危机期间，健康相关保费增长却急剧放缓。”

一场疫情也改变许多消费者的生活习惯。超过四成受访者表示他们依然热衷于在外用餐和与他人聚会。不过，只有三分之一的人表示，他们会出席大型表演等。38％受访者说，疫情后，他们会继续与他人保持社交距离，特别是来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国的受访者。

整体来说，大多消费者因疫情而“催生”一些新的良好生活习惯，如更注重个人卫生（71％）、更健康饮食（50％）、多做运动（48％）和更良好睡眠习惯（40％）等。