拟实施更多气候相关条例 新交所要加强ESG披露

新加坡交易所（SGX）正在考虑实施更多气候相关条例以加强环境、社会和治理（ESG）披露，并推出新工具帮助投资决策。

新交所首席执行长罗文才日前在亚洲证券与金融市场协会（Asifma）举办的“ESG与可持续发展融资周”发布主题演讲时，透露上述消息。

他强调三方面能支持推进可持续发展议程的努力。首先是国际、跨境和公司企业合作。新交所与伙伴正在携手创设的碳交易市场“Climate Impact X”，将开放给更多伙伴，采纳业内各方面的意见。