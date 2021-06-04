拟实施更多气候相关条例 新交所要加强ESG披露 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所（SGX）正在考虑实施更多气候相关条例以加强环境、社会和治理（ESG）披露，并推出新工具帮助投资决策。新交所首席执行长罗文才日前在亚洲证券与金融市场协会（Asifma）举办的“ESG与可持续发展融资周”发布主题演讲时，透露上述消息。他强调三方面能支持推进可持续发展议程的努力。首先是国际、跨境和公司企业合作。新交所与伙伴正在携手创设的碳交易市场“Climate Impact X”，将开放给更多伙伴，采纳业内各方面的意见。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交易所 新交所 罗文才 气候变化 环境 社会和治理 管制措施 碳交易 可持续发展 我国设立到美上市SPAC快速增加 首五个月已有六家 新交所监管公司要求中国杰化 另委估价师为子公司重新估值