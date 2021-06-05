去年同期比较基础较低 4月零售业销售额大幅扩增至54％

统计局昨天公布的零售业销售指数报告显示，我国去年实施阻断措施时，实体店在整个4月份几乎都无法营业，形成了较低的比较基础，带动今年4月销售强劲增长。如果不包括汽车销售，4月的零售销售增加39.2％。经季节性调整，4月的零售销售环比下跌1.3％，不包括汽车销售则减少0.8％。

由于去年同期的比较基础较低，我国4月份零售业销售额连续第三个月增长，同比增幅从3月的6.3％大幅扩大至54％，是有记录以来最强的表现，但仍低于疫情前水平。

新加坡统计局昨天公布的零售业销售指数（Retail Sales Index）报告显示，我国去年实施阻断措施时，实体店在整个4月份几乎都无法营业，形成了较低的比较基础，带动今年4月销售强劲增长。

如果不包括汽车销售，4月的零售销售增加39.2％。经季节性调整，4月的零售销售环比下跌1.3％，不包括汽车销售则减少0.8％。

4月份的总零售额约为33亿元，当中网络零售销售贡献约11.2％。若剔除汽车销售，总零售额约为28亿元。

大华银行经济师颜圣充指出，虽然4月份的表现相当强劲，但零售销售的需求还没恢复到疫情前的水平。

从指数来看，4月零售业销售指数为85.2，低于2015年至2019年的平均98。这主要是因为在边境持续关闭的情况下，缺乏旅游业带动的需求。再来，本地4月份的居民失业率仍处于3.9％的高位，意味着内需可能也还没恢复到疫情前水平。

联昌私人银行经济师宋生文接受《联合早报》访问时说：“虽然政府上个月收紧防疫措施，但并没有像去年4月和5月时那么严格。因此，5月份销售预期会录得更高的同比涨幅，主要由去年同期更低的比较基础所致。”去年5月的总零售额约为18亿元，低于之前一个月的22亿元。

华侨银行经济师李钧豪预期，接下来5月的零售业销售额会继续录得双位数增长，但由于我国进入高警戒解封第二阶段，销售会继续环比萎缩，就算可如期回到解封第三阶段，他认为今年接下来的销售表现料续低迷。

他预测，今年第二季的零售销售会同比扩张49.3％，逊于原本预测的54％。同时，全年增长预测也从12.5％下调至10.5％。

根据统计局数据，大部分零售行业都取得显著增长，涨幅最大的领域依序为手表和珠宝（646.8％）、服装和鞋子（442.6％）和百货公司（279.9％）。只有超级市场与霸级市场，以及迷你超市与便利店分别下跌30.2％和16.8％，主要因为去年这个时候，超级市场与便利商店等的销售额在疫情阻断期间激增。

另一方面，统计局公布的餐饮服务销售指数显示，4月的餐饮服务销售同比增加73.4％，总额达到6亿9300万元。经过季节性调整，4月销售额比3月下跌1.3％。