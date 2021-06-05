目标无法实现 司法管理人申请凯发清盘

凯发集团（Hyflux）的司法管理人昨日向法庭提交申请把凯发清盘，因为凯发接受司法管理的目标已无法实现，集团的剩余价值通过清盘来兑现是最好的方法。

凯发集团昨晚通过新加坡交易所网站发布这个消息。

凯发集团的司法管理人是保华顾问公司（Borrelli Walsh）的班斯（Patrick Bance）和克里斯提（Hamish Alexander Christie）。在5月中，司法管理人获高庭批准，将司法管理期限延至7月14日。这是为评估确定凯发的重组是否有可能实现。

司法管理人当时披露，凯发第二阶段寻求投资者时收到七份竞标，其中一份竞标投资于整个凯发集团，其余六份竞标凯发集团的个别资产。

司法管理人在昨晚的报告中说：“鉴于与投资者就投资整个凯发集团的谈判没有成功，这使凯发不可能进行重组，因此凯发已没有必要继续接受司法管理。剩下的六份竞标涉及购买凯发集团的个别资产，可以通过公司的清盘来促成。

“在寻找投资者的程序结束后，司法管理人的看法是，凯发接受司法管理的目标已无法实现，集团的剩余价值最好通过清盘来实现。”

除了凯发集团的许多小股东，凯发共计9亿元永久证券的持有者和共计2亿6500万元票据的持有者逾3万人，他们的处境让人同情。这些债券和票据持有者，要等凯发偿还所有更优先的债务，若还有剩余的数额，才用于付还给永久证券和票据持有者。

吉布森律师事务所合伙人李德龙接受《联合早报》访问时说，一旦法庭批准凯发清盘，负责的清盘人有两方面的职务，首先是要追回所有还拖欠凯发的款额，把资产脱售，算好账目及有多少钱可还给各方。

他说：“凯发借尸还魂不成，最终没有白骑士注资拯救而申请清盘，这是最坏的情况。但这个结果并不让我感到意外。

“那9亿元永久证券的持有者值得同情，他们可能连半分钱也拿不回。”

李德龙指出，商业事务局已在调查凯发的董事，但还没下文。清盘人也有责任调查，看是否有董事或管理人员失责，导致这家公司目前的下场。警方的调查是刑事案，清盘人若采取法律追责行动则会是民事案。

商业事务局、新加坡金融管理局，以及会计与企业管制局去年中宣布，正联手调查凯发集团、现任和前任董事会成员，怀疑他们涉嫌虚假与误导的陈述、违反信息披露规定，以及没遵循会计标准。