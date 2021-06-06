环保问题没有灵丹妙药

就势论市

环保就是在不断变化的世界中寻找平衡，或达到一个与自然友好共处的最理想状态。

只不过在现实中，环保问题复杂难解，也没有灵丹妙药，

追求环保与经济发展共生共赢，往往是沦为把理想信念当口号喊，甚至成了追赶潮流的ESG投资策略。

前阵子，我在家里厕所发现了一些小树枝。

起初，以为是自己在公园走动时无意中勾到而带回家，然而，把树枝清理后隔日，厕所还是有树枝。

于是，我开始怀疑是年幼儿子因为好玩拔了树枝扔到厕所，儿子却说他没做，况且树枝都是在清晨出现，那时他还在睡觉，有“不在场的证明”。

既然不是儿子，太太又没那么无聊做这事，到底是谁把树枝放在我家厕所呢？

仔细观察了几天，我才发现搬移这些树枝的竟然是小鸟。

原来，我家附近的马路最近在进行南北交通廊道（North-South Corridor）建造工程，马路分隔中间道种植的大树全被砍伐，栖息在大树的小鸟突然间无家可归，数只鸟儿想必瞄准我家厕所，清晨叼着小树枝从厕所窗口飞入，准备筑窝。

新加坡当前正进行多个大型基础设施工程，与此同时，它也大力倡导环境保护、可持续发展和绿色经济。环保与社会、经济发展并不一定对立，但它们之间的关系错综复杂，既有紧密联系，却又不等同。

长期来看，南北交通廊道结合高速公路、快捷巴士道和脚踏车道，有助鼓励国人以巴士、甚至脚踏车代步，提高环境宜居度。短期来说，南北交通廊道工程却导致树木被砍伐，绿色空间减少，对生态环境产生负面影响。

昨天为世界环境日，是联合国促进全球环境意识的主要媒介之一。但何谓环保？当我越深入了解环保和可持续发展的意涵时，就发现这个议题的复杂性，存在许多长期争论，也有许多错误认知。

电动车真的环保吗？

电动车领头羊特斯拉（Telsa）这一年来股价猛涨，市值一度突破8000亿美元（1.06万亿新元），超越丰田公司（Toyota）。丰田每年生产上千万辆汽车，而特斯拉去年的产量只是50万辆左右。显然，它的强劲股价主要跟它所标榜的环保密切相关，符合未来环保趋势。

不少人却对电动车的环保提出质疑，认为它在行驶时或许是零排放，不会产生二氧化碳，但追溯电力的源头，它的碳排放未必是零，甚至还可能比燃油汽车制造了更多二氧化碳。

电动车的电源主要来自发电厂，电动车是否环保，与它在地使用的发电厂系统有关。联合国国际资源专家小组2017年报告曾指出，如果一个国家的燃煤火力发电占比超过七成，在这国家全面推行汽车电动化，反而会增加空气污染。

例如日本的电力供应中，火力发电占77％，可再生能源和核电的占比只有23％。所以在日本推动电动车，并不一定更环保。

是绿色金融还是漂绿？

除了电力来源，电动马达内永磁磁铁须使用稀土元素，开采稀土会造成严重的环境污染。另外，使用电动车须确保国家有强大锂电池回收能力，若将废弃锂电池任意弃置掩埋，会导致土壤、水源的严重污染。

去年12月，丰田掌门人——丰田章男就以协会主席的身份，批评电动车被过度炒作，拥护者没有考虑到发电产生的碳排放和电动车过渡的成本。

过去几年，全球掀起绿色金融投资浪潮。可是在投资的世界里，大家都只想当赢家，而不是当慈善家。所以当金融投资与绿色结合在一起，我不禁好奇地问：投资者是关注投资项目有助推动可持续发展，还是关注它们的的盈利回报？

目前，iShares ESG Aware MSCI USA ETF是全球最大的ESG（环境、社会和治理）相关指数，这个由贝莱德（BlackRock）管理的金融产品，让人们有机会投资推动ESG的美国中大型股票。

细看该指数的投资组合，它的五大持股为苹果、微软、亚马逊、面簿和谷歌母公司Alphabet。这些股票名字是不是很熟悉？

没错，它们是S&P 500权重前五大的股票，连排名顺序都一样。可以说，该指数是照搬S&P 500指数，只是换了个ESG名堂。值得一提的是，该指数的其他成份股竟然还有雪佛龙（Chevron）与埃克森美孚（Exxon Mobil）石油大厂。

在绿色金融风潮下，一些企业以绿色环保为名，实则却在“漂绿”（greenwashing）。特别是一些企业绿色债券。美其名是“为环保尽一分心力”，未必实践减缓气候变化问题。

2017年，西班牙油气公司雷普索尔（Repsol）发行绿色债券，筹资金额达5亿欧元（8亿新元）。该企业称发债集资是为在三年内达成减少120万吨碳排放量的目标。然而，该笔款项最终用于它现有炼油厂的升级和提高效率上面。

这事件说明任何绿色债券投资，投资者必须做好功课，而不是单纯相信发行单位必定把绿色债券所得用于适当项目的承诺。

兼顾环保与经济发展

沦为理想信念当口号喊

放大来看，环保与经济、社会发展总是一场漫长的博弈。经济与社会发展提升我们的生活水平，相对地生活与物质需求提高，造成资源飞速消耗和环境污染问题。

为了经济发展，完全不顾环境不可行。为保护当下环境，不砍树、完全放弃经济与社会的发展更不可行。环保就是在不断变化的世界中寻找平衡，或达到一个最理想与自然友好共处的状态。只不过在现实中，环保问题复杂难解，也无灵丹妙药，追求环保与经济发展共生共赢，往往是沦为把理想信念当口号喊，甚至成了追赶潮流的ESG投资策略。

说回这些鸟儿，我后来把厕所窗口关上，鸟儿飞不进来，清晨厕所满地小树枝的问题解决了。只不过看着窗外，似乎有更多鸟儿满天飞，我心中莫名地掀起一股无奈与内疚感。