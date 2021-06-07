花旗银行新加坡总裁卡尼： 银行手机应用客户若不使用是因不够好

总裁会客室

花旗银行新加坡总裁卡尼说：“每个市场都有自身的特点和文化，但各地消费者行为其实有共同点，他们会选择最便捷的银行服务。如果他们不使用App或网站，这是因为你没把它做得够简单。”

不论在哪个市场，不论文化上有何差异，各地消费者需要的都是便捷的银行服务。如果客户不使用银行的手机应用程序，绝不是因为顾客不够“数码化”，而是手机应用做得不够好。

花旗银行新加坡总裁卡尼（Brendan Carney）接受《联合早报》专访时，分享了他对消费者银行的经验心得。

两年前上任花旗银行新加坡总裁的卡尼，曾在多个市场发展当地的零售银行业务，包括葡萄牙、比利时、波兰和韩国。

卡尼总结说：“每个市场都有自身的特点和文化，但各地消费者行为其实有共同点，他们会选择最便捷的银行服务。如果他们不使用App或网站，这是因为你没把它做得够简单。”

他分享说：“2015年我到韩国时，我们的App使用率非常低，有人说因为韩国顾客不够数码化。但搭地铁时，我看到每人手里拿着一台三星手机，个个低头看手机。在韩国，大家都用Kakao（当地的即时通讯App），上了年纪的人也在用，大家非常数码化。但同时，我们的顾客却不够‘数码化’。

“这是因为我们并没有把App做得够方便和简易，事实上当时韩国的App还不如波兰市场。如果你把数码银行服务体验变得简单和有吸引力，顾客自然会去使用。”

各个市场的另一个共同点是顾客希望获得咨询建议。卡尼说，当银行卖产品时，顾客想知道这是因为产品对他们有帮助，而不是为了让关系经理和银行赚钱。

他指出，全球金融危机暴发后，顾客对银行失去信任，“我们每天努力确保要争取回这个信任……帮助顾客改善财务和回报率、保障资产，这点是全球共通的。”

加大发展本地财富管理业务

是花旗下来几年一大重点

花旗新加坡接下来几年的一大重点是加大发展财富管理业务。

花旗4月宣布退出亚洲、欧洲和中东13个市场的零售银行业务，包括个人存款、信用卡、个人贷款、房贷和车贷等业务。

同时，花旗将通过新加坡、香港、伦敦和阿联酋这四个全球财富中心，加强亚洲、欧洲、中东及非洲的全球消费银行业务。

卡尼说，随着亚洲和欧洲市场的财富增长，财富会转向新加坡、香港这些中心。新加坡是个出色的财富中心，不仅拥有大量财富，它也处于非常好的位置，吸引亚洲其他市场的财富。

花旗新加坡计划在2025年之前把资产管理规模和财富管理业务的市场份额增加一倍，资产管理增加两倍，客户人数增加2.5倍，消费银行业务在本地增聘1500名员工，包括330多名关系经理，以及保险、房贷专家等。

此外，花旗也计划在新加坡扩展房贷和信用卡业务。

卡尼说，花旗是本地最大的信用卡发行银行之一，大约15%至20%的开销是通过花旗信用卡消费的，占市场滚动余额的约25%。

冠病疫情暴发后，去年花旗新加坡的新增信用卡客户人数是过去10年来最多的，今年新增信用卡客户人数预料会创下历来新高。

卡尼说，接下来花旗会进一步推动数码化发展，花旗刚推出了信用卡即刻申请服务，顾客可通过全国个人资料库MyInfo和花旗的App申请，大约一分钟即获批，接着就能在电子钱包中加入花旗信用卡，短短几分钟内，非花旗顾客就可使用花旗信用卡。95%的新卡申请是通过数码渠道。

上任首件事

遍访花旗新加坡所有分支

他透露，花旗新加坡贵宾理财（Citigold）和以上的客户去年取得17%的增长，吸引到的新财富（net new money）增长13%，房贷业务截至今年1月攀升16%。

卡尼两年前上任第一件事，就是到访花旗新加坡所有的分支。“我曾在2009年来新加坡学习财富管理业务。我发现，一切看上去都没变。关系经理问我能不能有个全新的财富中心。”

这便是花旗在本地设立最大财富中心的由来。这个位于乌节路268号的中心去年12月开幕，占地3万平方英尺，共有四层楼高，并设有30多个会客室，以及灵活的办公和活动空间。

财富中心的准备过程刚巧遇上冠病疫情暴发，卡尼对此表示，并没担心冠病对中心的影响，事实上，中心空间大，比其他地点都适合冠病疫情暴发后的运作方式。

卡尼说，这个财富中心代表了花旗对银行业的看法。他解释道，银行业务分为两种，一方面是简单的日常交易如付款和查询户头，这已经全部数码化运作；另一方面则是大额投资、资产组合再平衡和资产保护等更复杂的运作，客户想要与人商讨，最好有一个团队的专家。在财富中心，银行的关系经理随时可邀请保险、房贷或投资组合顾问来参与。

他分享道，本地花旗手机应用每天有10万名顾客使用，而平均每天只有500名顾客到访分行。

尽管如此，卡尼认为，实体分行仍然是品牌的重要部分，向客户传达了一定的信息，就好比劳力士和香奈儿这些品牌的店面，“我认为这个财富中心是对花旗身份的最好体现。”

卡尼指出，新加坡是行业创新的基地，贵宾理财的概念就是在此诞生，对财富管理的关注也是从亚洲开始，尤其是新加坡。“我在花旗工作了19年，只要谈到学习财富管理，便会建议去新加坡。新加坡一直以来是其他市场的标杆。”

花旗在本地拥有五个分行和三个即时银行中心。卡尼希望未来能够在本地的东部和西部再设立业务中心，更靠近顾客。

卡尼出生于美国

却从未在美国花旗工作

51岁的卡尼出生于美国，在花旗集团工作19年，却从未在美国的花旗银行工作。

他的第一份工作是在一家互联网起步公司，当时正值互联网如火如荼时期，公司已提交上市申请，在美国这个过程大约六星期，而就在这六星期内，互联网泡沫破裂。

之后他太太被派驻到葡萄牙工作，他在葡萄牙求职时加入花旗在当地设立的银行。

“那时候花旗在葡萄牙的零售业务非常小，大约15人，好比一家起步公司。”

九年后，花旗在葡萄牙的员工增加到600人。

卡尼之后到比利时和波兰发展当地零售银行业务，也在韩国工作四年。

他笑说：“这些都是困难的市场。我在转型和数码化领域颇有建树，所以他们交给我一些艰巨的任务。”

他分享了这些市场的经历，例如波兰其实是最数码化的欧洲市场之一。“有次美国团队前来展示花旗最新App，一个功能是支票拍照后可通过App存入户头，当时就有人问，什么是支票。”这是因为波兰在上世纪90年代设立银行系统，不被旧有系统所束缚，直接推出互联网银行服务。

在韩国走马上任第一天，当地的工会组织便“摇旗敲鼓”来到办公室门口，着实让卡尼吓了一跳。不过，他随后和工会代表打好关系，还一起喝啤酒谈天。