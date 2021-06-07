分析师：本周金价走高势头不变

（新加坡综合讯）金价上周五虽从逾两周低位反弹，因此前美国5月份非农就业岗位增幅不及预期，帮助缓解了市场对美国央行可能撤回刺激措施的担忧，但金价上周仍录得3月以来最大单周跌幅。分析师预期金价本周初继续攀升，5月以来的走高趋势不变。

现货金上周五跃升1.11％至每安士1891.59美元，全周下跌0.64％。美国期金上周五上涨1.00％至每安士1892.00美元，全周仍跌0.70％。

金属信息服务商金拓（Kitco）分析师威克夫（Jim Wyckoff）向路透社说：“在数据显示非农就业岗位增幅略小于预期后，我们看到了金价小幅反弹……不少市场观察人士希望看到更大的岗位增幅，当这种情况并未出现时，看涨黄金的人们多少松了一口气。”

美国5月非农就业岗位增加了55万9000个。路透社访查的经济学家预计为增加65万个。数据发布后，美元和美债收益率都下跌。

CPM集团管理合伙人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）说：“我们看到黄金走强的部分原因是通胀预期，这些预期在一定程度上是基于更强劲的经济数据，比如更高的就业增长，美国（和）欧洲部分地区更广泛的复苏，且中国的表现仍然很好。”

他说：“金价可能会继续在每安士1855至1920美元之间交投。”

金拓的报道指出，金价对美国央行收紧措施、美元和美国公债收益率特别敏感。

芝加哥RJO Futures高级市场策略师哈伯肯（Bob Haberkorn）表示，整体上，金价在5月取得的上涨趋势还没变，根据周五的就业数据，金价这个走高的趋势将继续。他预期金价本周初将攀升至1920美元。

“唯一能干扰金价上升的是任何暗示货币政策收紧的新闻。”

金价此前在5月份创下10个月来最大涨幅。分析师将继续关注公债收益率和通胀率消息，以及下次美国联邦储备局更新对通胀和利率的看法。

本周市场将留意的经济数据首先是美国周四将发布的消费价格指数。ING的首席国际经济师奈特利（James Knightley）表示，消费价格通胀预期将进一步上扬，“我们的预测是5月份同比增4.8％，这是2008年以来最高，当时油价每桶高达146美元。至于（不包括食品与能源通胀的）核心价格指数，料将从3％上升至3.3％，是1993年以来最强劲。”