中国境内首批REIT预计本月挂牌 本地REIT或能吸引大陆投资者

中国境内首批房地产投资信托（REIT）预计本月下旬挂牌，预料这可为本地挂牌的中国REIT提供估值标杆，本地REIT也可能吸引更多来自中国的投资兴趣。

共有九个中国REIT已在上周完成配售，获得投资者热烈追捧。

本地REIT投资专家、投资顾问公司GCP Global执行主席叶忠英接受《联合早报》访问时说，这个发展对REIT行业来说是非常好的消息，散户对中国REIT的反响热烈，显示固定股息回报型产品REIT受到中国投资者欢迎。

他预计，更精明的中国REIT投资者会借此机会，扩展他们在REIT领域的投资，进入更发达的REIT市场，对本地REIT市场可能更感兴趣。

本地挂牌中国资产REIT

或吸引中国投资者关注

他说：“在本地挂牌的中国资产REIT可能会率先吸引更多中国投资者的关注。”

这九个REIT包括三个工业园、两个仓库、两个公路，以及两个环保设施REIT。其中有本地投资者熟悉的名字，如普洛斯物流REIT（GLP Logistics REIT）和苏州工业园区REIT。

在新加坡交易所挂牌的REIT则涵盖了办公楼、零售、工业、物流、医疗等各领域。其中10只REIT拥有中国资产，并有四只的保荐机构来自中国，包括砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）、运通网城房地产信托（EC World REIT）、大信商用信托（Dasin Retail Trust），以及北京华联商业信托（BHG Retail Reit），这几只股过去数日波动不大。

与本地REIT相同，中国REIT也要把90％的盈利派息给单位持有人。

或为海外挂牌中国REIT

提供估值标杆

星展集团研究报告指出，中国这批REIT获得热烈反响，平均超额认购七倍，接下来可能为海外挂牌的中国REIT提供估值标杆。

安永新加坡与文莱执行合伙人罗锦伟受访时说：“整体REIT市场深度增加，这可能会给新加坡REIT市场带来溢出效应。”

星展集团研究分析师陈伟祥则指出，中国REIT市场值得关注，机会庞大，但在外国投资者参与以及税务方面还存在不确定因素。他认为，由于中国REIT的规模较小，挂牌后的流通性尚未可知，外资参与可能不显著，因此对本地REIT市场的影响不大。

相较中国市场，银河—联昌证券（CGS-CIMB Securities）市场分析师萧玮恩认为，本地REIT市场资产更多元化，涉及地理市场更广泛如美国、澳大利亚和英国，更吸引多元化投资者。

中国REIT市场开放会否对本地REIT首次公开售股（IPO）市场带来更激烈竞争？

罗锦伟说，如其他条件相同，企业会倾向于在本国市场挂牌，尤其是挂牌资产位于国内时。

陈伟祥认为，对于本地REIT市场而言，在环境、社会和治理（ESG）领域奠定领先位置是关键，新交所应不断创新来寻求增长机会。