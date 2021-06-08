克伦威尔欧洲REIT以约1640万元收购捷克一物流资产 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM ▲图为捷克一座永久地契单层物流设施，两层办公楼空间占地8382平方米。（克伦威尔欧洲房地产投资信托提供） 字体大小: 小 中 大 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）以1010万欧元（约1640万新元）收购捷克的的一个物流资产。信托昨天开市前发文告宣布收购消息，该资产是一座永久地契单层物流设施，含有两层办公楼空间，占地8382平方米。该收购价比估值低约1％，净营运收入收益率（NOI yield）达6.4％，加权平均租赁期（WALE）为6.5年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 收购 资产 物流业 GIC等13家投资机构参与 助亚洲五家发电企业减排 华侨银行：“高警戒”不造成巨大影响 我国经济今年料增6%或更高