克伦威尔欧洲REIT以约1640万元收购捷克一物流资产

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月8日 5:00 AM

▲图为捷克一座永久地契单层物流设施，两层办公楼空间占地8382平方米。（克伦威尔欧洲房地产投资信托提供）
▲图为捷克一座永久地契单层物流设施，两层办公楼空间占地8382平方米。（克伦威尔欧洲房地产投资信托提供）

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克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）以1010万欧元（约1640万新元）收购捷克的的一个物流资产。

信托昨天开市前发文告宣布收购消息，该资产是一座永久地契单层物流设施，含有两层办公楼空间，占地8382平方米。该收购价比估值低约1％，净营运收入收益率（NOI yield）达6.4％，加权平均租赁期（WALE）为6.5年。

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