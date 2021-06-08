克伦威尔欧洲REIT以约1640万元收购捷克一物流资产

克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）以1010万欧元（约1640万新元）收购捷克的的一个物流资产。

信托昨天开市前发文告宣布收购消息，该资产是一座永久地契单层物流设施，含有两层办公楼空间，占地8382平方米。该收购价比估值低约1％，净营运收入收益率（NOI yield）达6.4％，加权平均租赁期（WALE）为6.5年。