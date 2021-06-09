食品制造商OTS控股IPO 拟扩大亚洲市场并进军欧盟 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年6月9日 5:00 AM OTS控股集团董事经理王美集（左起）、执行董事王秋榕和子公司销售总监王美松希望通过上市，能提高品牌知名度和公众对集团的信心。（OTS控股提供） 字体大小: 小 中 大 食品制造商OTS控股集团（OTS Holdings），以每股0.23元的发售价展开首次公开售股（IPO）。疫情无阻集团想要壮大业务的决心，集团将继续扩大亚洲市场，并计划在未来两三年内进军欧盟市场。OTS控股将发售4100万股，供公众认购的股票为100万股。IPO所得资金将用作提高生产效率和产能，其中包括了收购新机械和设备，以及扩大海外业务并初步投资于菲律宾市场，还有研发新产品用途。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 IPO 上市 海外市场 Zoom首季净利猛增逾八倍达3亿元 速读财界