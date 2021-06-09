食品制造商OTS控股IPO 拟扩大亚洲市场并进军欧盟

食品制造商OTS控股集团（OTS Holdings），以每股0.23元的发售价展开首次公开售股（IPO）。疫情无阻集团想要壮大业务的决心，集团将继续扩大亚洲市场，并计划在未来两三年内进军欧盟市场。

OTS控股将发售4100万股，供公众认购的股票为100万股。IPO所得资金将用作提高生产效率和产能，其中包括了收购新机械和设备，以及扩大海外业务并初步投资于菲律宾市场，还有研发新产品用途。