被列新交所观察名单 董事和执行人员增至74人 专家：制定标准欠透明料引争议

过去三年里，新加坡交易所（SGX）的董事和执行人员观察名单已从最初的53人增加至74人。受访律师及企业治理专家指出，观察名单的用意虽好，能改进本地企业治理，但影响力还是有限，且名单制定标准也不够透明，会引发争议。

新交所是在2018年5月首度公布因行为或诚信对公司造成潜在风险的董事和执行人员的观察名单。目前，共有26家公司的74人列入名单，其中人数最多的是即将被除牌的天宇集团（China Sky Chemical Fibre），有九人上榜。