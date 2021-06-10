被列新交所观察名单 董事和执行人员增至74人 专家：制定标准欠透明料引争议 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年6月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 过去三年里，新加坡交易所（SGX）的董事和执行人员观察名单已从最初的53人增加至74人。受访律师及企业治理专家指出，观察名单的用意虽好，能改进本地企业治理，但影响力还是有限，且名单制定标准也不够透明，会引发争议。新交所是在2018年5月首度公布因行为或诚信对公司造成潜在风险的董事和执行人员的观察名单。目前，共有26家公司的74人列入名单，其中人数最多的是即将被除牌的天宇集团（China Sky Chemical Fibre），有九人上榜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 租金人力成本拖垮分店 精力集中旗舰店和网售 业者转亏为盈 金管局：助推新加坡向低碳经济转型 金融与上市公司须披露气候相关财报