从铁人三项换档带团队骑入商场

疫后时代

运动正夯

冠病疫情当前，却阻挡不了国人对运动的热爱，疫情升温大大刺激人们对健身教学、运动服饰和脚踏车的需求。

本系列邀请提供私人健身指导的SgFitFam、设计运动服饰的Revive&co，以及专卖脚踏车及相关用品的BikeMart SG，他们将分享如何应对疫情的瞬息万变及抓住商机。

大学没毕业就创业，今年29岁的BikeMart SG东主陈佳宇在被问及从商四年有何感想时，吐出了一句“做生意不简单”，然后沉默下来。

原本以为他是要“简单”的回答“不简单”的事。后来发现他沉默时是在思考，因为接着他就把不简单的罪魁祸首的面纱揭开。

陈佳宇说，人们或许会以为挑战在于找生意，但他从这四年的经验体会到：“最主要的问题是如何把业务管理得好，带领团队前进，激发员工帮助公司成长。这是非常困难的事，我每天都在学习。”

他说：“团队最重要，如果没有我们这个团队，我也不会有今天。这就像小时候学过的筷子的道理。一根筷子易折断，10根筷子折不断。”（相传为蒙古族木兰夫人弥留之际教孩子团结就是力量的故事。）

BikeMart SG顾名思义就是脚踏车店，开始时是买卖二手脚踏车，后来因为受到疫情冲击，也卖新脚踏车和上网售卖脚踏车零件。

大学时在澳训练铁人三项

因争取参赛失败转而创业

陈佳宇是顺着爱好和学校所学而创办这家公司。他说，大二那年因大学的交流计划而有一段时间是在澳大利亚。那个时候，他一边求学一边积极训练铁人三项，希望能够争取到代表新加坡参加东南亚运动会资格。他之前在2015年曾尝试争取出赛资格失败，因为刚在2014年完成全职国民服役，没有足够的训练。所以这一次他全力以赴去训练，但最终还是没能取得资格。

他觉得已经尽力了都没能成功，于是决定停止参赛，把时间用于创业。

至于创办脚踏车店，他透露，他是学生选手，也没有商家赞助，家里也不是非常富裕，所以他在澳洲时想方设法寻找更便宜又好的脚踏车零配件，累积了不少这方面的“好空头”。而且，他在大学是修读体育科学与管理系，觉得开脚踏车店能够让他学以致用。

对他来说，创业并不影响学业。铁人三项训练更花时间和精力，每周训练超过20小时而且比管理脚踏车店更累人。但他感谢这项运动，塑造他坚韧、不轻易放弃的性格，助他面对经商和冠病疫情的挑战。

创业那年，本地共享脚踏车已大行其道，传统脚踏车出租业者首当其冲。脚踏车店则被看成是“夕阳行业”，而卖二手脚踏车竟被人看成像是收旧货的“karang guni”。但陈佳宇坚信脚踏车专卖店仍有市场。

他说：“那些使用共享脚踏车的人，是用脚踏车作为代步工具，从A处去到B处。而向我购买脚踏车的人，是把骑脚踏车当成生活风格，当成一种体育运动或爱好。”

实际上，他卖的脚踏车，即便是二手货最便宜也上千元，因为新脚踏车售价可能已五千元。这与共享脚踏车的价码和性能有很大的差距。如今共享脚踏车可说是昙花一现。

他创业的资金来自全职国民服役和之前兼职的储蓄，并没动用到父母的钱。他认为，父母对他的信任并让他自由选择，对他来说就是很好的支持。

开店之前那个月，他几乎每周都来回新加坡和澳洲，因为运费不便宜，他选择飞去澳洲采购二手脚踏车并亲自带回国，一次带几辆回来，最后累积到30辆成为开店的第一批脚踏车。开店后，他也在新加坡购买二手脚踏车，几年里店内脚踏车数量不时都能达到100辆左右。

直到2020年，冠病疫情来袭。突然间脚踏车非常畅销，买脚踏车的人远远多过卖脚踏车的人。在病毒阻断措施期间，许多人通过网络通讯、电邮和WhatsApp来询问和下单。他店里的脚踏车因此开始减少。为了维持生意，他因此改变业务模式，去年中开始进口新脚踏车来卖，成为意大利脚踏车厂Wilier的经销商。

疫情冲击实体店生意

靠网店营收支撑开销

同时，因为疫情影响实体店生意下跌，他在5月、6月间趁工作较清闲时，把脚踏车零件放上著名网店销售。公司获得政府计划的资助，以及通过服务商一步一步的帮助，做了三个月的准备工作之后，开始在Lazada网店销售。公司现在已有上千个产品在网上卖，包括轮胎、链子、轮子等脚踏车零部件。

结果让他很满意，他说“这等于有了两家店”，一家实体店，一家“网店”。而且“网店”的营收，足以应付日常运作开销。因此即便面对病毒阻断措施实体店大受影响，公司仍然能够继续雇用员工，把人手重新部署到网店业务。公司虽然不赚钱，但还可以维持下去，不至于要裁员。

他说，冠病疫情使人发现，想要足不出户就能买到产品，只有靠网购。所以网上销售能够取得成功。

各地因防疫封锁

生产积压供应追不上需求

不过，公司产品需求虽然不是问题，确保货源供应却成了一个挑战。各地的防疫封锁，造成生产积压，供应一直追不上已大增的需求。

他说：“这是整个脚踏车行业的问题，不仅仅是本地商家会遇到。以前如果需要两个月货物才能运到，现在动辄需要12个月至15个月。这情况从去年第四季就开始，给公司带来许多不确定。因为顾客下单给了定金，却发现等了那么久货都没到，有些顾客就会不高兴。遇到这种情况，我们会退还定金。为确保供应，也为使货源多元化，我们从中国、台湾、新加坡和意大利采购。”

面对供应问题，脚踏车店的生意并不如疫情前。所以，BikeMart SG的实体店也提供维修护理脚踏车的服务。

这次疫情让公司获得政府资助，同时部署了一些提高生产力的项目，包括人力管理、会计和库存管理等。或许塞翁失马，焉知非福？

三之三