边境重开与消费情绪全面恢复前景未明朗 本地各行业料继续呈现K型复苏

自冠病疫情去年初暴发导致边境封闭，旅游相关行业是最受重击的领域之一。以住宿业为反映指标，去年全年萎缩28.7％，今年首季虽同比扩张19％，但跟去年第四季比萎缩了11.6％，复苏步伐受挫。

新加坡有效抑制主要由德尔塔（Delta，原称B16172）变种病毒造成的新一波疫情，目前的高警戒第二阶段措施将从下周一（14日）起分两阶段放宽，但一些区域经济体仍与疫情搏斗，边境重开和消费情绪更全面恢复的前景尚未明朗，本地各行业接下来预料继续呈现不均衡的K型复苏。

自冠病疫情去年初暴发导致边境封闭，旅游相关行业是最受重击的领域之一。以住宿业为反映指标，去年全年萎缩28.7％，今年首季虽同比扩张19％，但跟去年第四季比萎缩了11.6％，复苏步伐受挫。

专门协助企业客户筹办会议、展览与奖励旅游事务的M.I.C.E. Matters公司董事薛丁萍接受《联合早报》采访时表示，跨境旅游的恢复至今难以确定，公司将继续维持15名员工的运作直至今年底，再评估未来方向。

这一年来，薛丁萍主要为企业客户主办线上活动和论坛，同时也持有旅游局执照，为客户筹办有限的团康和旅游活动。她坦言，这些生意并无法让公司收支平衡，得依靠过往储备维持营运。“我们做这些业务，主要是保持员工士气，让他们继续工作，学到新技能。”

本地4月底开始延烧新一波疫情，旅游业复苏展望再受冲击。星展集团经济师谢光威向本报指出，德尔塔病毒传播力更强，经历这一波疫情，政府短期内对重开边境将更加谨慎。“唯一的解决方案是通过接种疫苗达到群体免疫，世界卫生组织（WHO）的指引是至少70％接种率，我国的要求肯定更高，至少要80％至85％。”

昨天在记者会上，联合领导政府跨部门抗疫小组（MTF）的财政部长黄循财预计我国可在8月份完成50％人口的疫苗接种，并在10月份完成75％，甚至更高。

询及疫情演变对公司前景影响的评估，薛丁萍说：“我们有很大机会撑下去，维持现有团队完整。

“事实上，已有客户询问关于明后年的活动。这就像一个萝卜（比喻奖励）挂在前方，让我们乐观走下去。”

本地的饮水机及保健用品零售商AOX在4月和5月的销售，也因为新一波疫情来袭，比第一季下滑了两到三成。

该公司总裁陈志雄受访时透露，公司销售在去年阻断措施结束后随着经济重开显著回弹，但消费情绪在过去几个月已转向谨慎。

他说：“我本身认为这是因为新一波疫情让国人对前景增添了一些担忧。5月份进入高警戒后，更少顾客愿意在门店长时间驻足。我们的产品一般上需较长时间讲解，顾客才会做决定。”

以往，在商场和会展的展销路演可占公司三到四成的全年销量，但疫情中却无法进行，陈志雄斟酌一番后决定在黄廷方综合医院开设第三个门店，下周三开幕。他说：“这次疫情，有些行业红火，有些陷入谷底。我们算是卡在中间，有挑战，但还是有得做，最重要是想办法应对。希望接下来措施放宽后情况好转。”

渣打银行亚细安与南亚首席经济师李伟虢指出，随着人流限制即将放宽，陆路交通、住宿与餐饮、商业服务、房地产和零售业的情况估计将改善。

“一旦我国在第四季达成有意义的群体免疫，消费者信心将较全面的恢复，推动整体零售业复苏。”

新加坡制造商总会：个别行业复苏不均衡

旅游业复苏滞后也牵连制造业，即便整体领域连续三季增长，今年首季同比扩张10.7％，但新加坡制造商总会（SMF）会长符标熊受访时指出，个别行业的复苏并不均衡，除了支持航空业的运输工程业继续低迷，专门为会展业制作展位、海报等器材的制造业者仍面临显著挑战。

符标熊也透露，疫情近期在区域复发后，有会员反馈他们的营运受干扰。他说：“全球晶片持续短缺影响了一些业者。电子组件短缺导致价格升高，一些业者因为供应延后而在交付客户的进度方面遭遇困难。有电子组装业者甚至无法向供应商确认订单，也有资讯科技业者预期成本上扬将造成一些项目亏损。”

制造业虽连续六个月同比扩张，但增幅在4月份减缓到2.1％，当中电子业增幅从3月的33.7％大幅缩减到6.1％。

李伟虢指出，基于高比较基础，电子业接下来的增长将放缓，事实上一些区域经济体如台湾电子业几个月前已呈现放缓趋势。

谢光威说，我国将放宽高警戒第二阶段措施，显示疫情控制见效，今年全年经济仍有望取得超过官方预测的4％至6％。

“然而，高警戒措施放宽并非经济的主导因素，更重要的是整体宏观走势已放缓，第二季整体经济虽然肯定比去年同期大增，但应该会比第一季下滑，而且环比下滑走势可能在下半年持续。尽管如此，我不会过度担忧。”

李伟虢预期第二季经济有望跟第一季持平或略微下滑。

虽然中国增长动力料有所放缓，但美国尤其欧洲经济近期开始复苏，将带来显著外部需求。