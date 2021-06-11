下半年四正选名单私宅地段 每幅料可吸引10方人马竞标

本地新私宅市场火热，政府计划在下半年公开招标的四幅正选名单私宅地段，预计每幅能平均吸引至少10方人马竞标。

其中两幅位于惹兰登布树（Jalan Tembusu）和牛乳场径（Dairy Farm Walk）的地段，曾是今年上半年的备售名单地段，面积各为21万零973平方英尺和16万7917平方英尺。

仲量联行新加坡研究与咨询部高级董事王德辉认为，惹兰登布树地段地点优越，不但靠近未来的丹戎加东地铁站和东海岸公园，丹绒加东女中、丹绒加东小学和多种设施也近在咫尺。他相信，喜欢东海岸区的买家会很感兴趣。

至于位于私宅区的牛乳场径地段，他指出，周围已有其他私宅项目如The Dairy Farm和The Skywoods，新地段预计能吸引有意在武吉知马路上段置产的买家。

伦多山路（Lentor Hills Road）A地段以及武吉巴督西8道（Bukit Batok West Avenue 8）的执行共管公寓（EC）地段，是首次登场的地段，面积分别为18万4063平方英尺和13万4549平方英尺。

世邦魏理仕（CBRE）研究部副总监何俐慜认为，日前刚结束招标的宏茂桥1道和登加绿苑径（Tengah Garden Walk）地段分别吸引了15和七方人马竞标，今年下半年推出的四幅正选地段相信也会引起激烈竞争。

伦多山路A地段是政府继4月推出伦多中路（Lentor Central）地段之后，另一幅靠近伦多地铁站的地段。此外，备售名单中还有一幅面积较小的伦多山路B地段，就在A地段旁；面积为11万7327平方英尺。这显示政府计划进一步发展伦多区。

何俐慜说：“目前公开招标中的伦多中路地段和伦多山路地段，以及计划兴建的新公园和商用设施，将为该区带来活力。”

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣预测，惹兰登布树和伦多山路地段竞标方会达到双位数。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）则担心，A地段可提供595个单位，而伦多中路地段能提供610个单位，总数不少，发展商可能会更加谨慎。

武吉巴督西8道地段是唯一的EC地段，高纬环球研究部主管黄显洋认为，该地段将受到发展商追捧，因为EC需求良好。目前未售EC单位约603个，而且今年只有一个EC项目Parc Greenwich开盘，因此新地段预计会引起发展商争夺。