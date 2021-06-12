步入高警戒解封第三阶段后 零售观光与酒店业料再受投资者关注 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 我国即将进入高警戒解封第三阶段，分析师认为，零售、观光与酒店业等领域估计将再度受到投资者关注。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 中信里昂新加坡研究部主管黄耀庆认为，政府放宽措施和重新商讨“航空泡泡”事宜，投资者将更加关注零售、观光和酒店业。我国即将进入高警戒解封第三阶段，重新开放后，零售、观光与酒店业等领域估计将再度受到投资者关注。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡海峡时报指数 康福德高 扬子江船业 云顶新加坡 新翔集团 新加坡航空公司 城市发展酒店服务信托 新达信托 新加坡报业控股房地产投资信托 雅诗阁公寓信托 奕丰集团 富旺朝控股 星狮地产信托 投资理财 可能集资4亿至6.6亿元 美数码房地产信托拟来新上市 云顶新加坡财团提交竞标书 争取横滨综合度假胜地项目