步入高警戒解封第三阶段后 零售观光与酒店业料再受投资者关注

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来自 / 联合早报

文 /
吕爱丽

发布 / 2021年6月12日 5:00 AM

我国即将进入高警戒解封第三阶段，分析师认为，零售、观光与酒店业等领域估计将再度受到投资者关注。（档案照片）
我国即将进入高警戒解封第三阶段，分析师认为，零售、观光与酒店业等领域估计将再度受到投资者关注。（档案照片）

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中信里昂新加坡研究部主管黄耀庆认为，政府放宽措施和重新商讨“航空泡泡”事宜，投资者将更加关注零售、观光和酒店业。

我国即将进入高警戒解封第三阶段，重新开放后，零售、观光与酒店业等领域估计将再度受到投资者关注。

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