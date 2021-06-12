疫情人流限制对我国经济冲击渐减弱 但交通仓储住宿餐饮业仍受显著打击

一项调查显示，冠病疫情期间的人流行动限制对新加坡整体经济的冲击，这一年来逐步减弱，但个别领域尤其建筑业、交通与仓储以及住宿与餐饮业所受的打击依然显著。

渣打银行（Standard Chartered）经济师李伟虢和许添威最新发表的研究报告显示，疫情去年初暴发后，我国实施病毒阻断措施，在第二季造成国人的户外移动率显著下挫，人流率每减少一个百分点，造成该季整体经济比疫情前的2019年第四季滑落0.25个百分点。但过后在第三季，人流率每下滑一个百分点的经济冲击减少到0.2个百分点，第四季进一步减少到0.11百分点。

到了今年首季，人流率每减少一个百分点，经济反而增长0.04百分点。

李伟虢和许添威指出，这相信是因为本地公司在这期间提升了员工远程办公的能力，政府也持续提供援助措施。对小型开放经济体的新加坡来说，外部需求强劲缓冲了人流限制对经济的冲击。此外，去年底开始的疫苗接种计划持续进行，也为商业情绪和经济展望带来支持力量。

不过，他们强调，若只关注人流率对整体经济这一年来的影响持续减缓甚至逆转，将忽略个别领域至今仍受显著冲击。

以新加坡来说，最受人流限制冲击的六大行业依序是建筑业、交通与仓储业、住宿与餐饮业、商业服务业、房地产业和零售业。

他们计算，这六大行业在去年第二季疫情暴发时，人流率下挫导致经济产值比疫情前的2019年第四季下挫了6.77个百分点。虽然之后三季逐步改善，但今年首季的经济产值对比疫情前仍下挫2.94个百分点。

当中，交通与仓储业以及住宿与餐饮业所遭受的冲击仍居高不下。建筑业所受的冲击虽然已从去年第三季的高峰期改善，但依��显著。

该报告是以谷歌移动（Google Mobility）的户外及上下班通勤移动数据来计算国人在疫情期间的人流率。去年第二季我国实施最严厉的阻断措施期间，人流率相对于去年1月的正常时期大跌54％，过后逐步改善，今年第一季只比疫情前低18％。

李伟虢接受《联合早报》访问时指出，尽管本地人流率已逐步恢复，由于边境未开放，航空及旅游相关行业的复苏相对与整体经济仍滞后。建筑业则因工地的安全距离措施、客工宿舍感染，以及个别边境管制导致的劳动力短缺，影响了复苏进度。

除了新加坡，该调查也涵盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。当中，人流率对印尼和马来西亚经济的冲击这一年来也显著减少，至于菲律宾和泰国的好转程度则较不显著。