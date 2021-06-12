海指横摆 全周微升0.22％ 订户 来自 / 联合早报 文 / 李蕙心 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 本地投资情绪持续受到冠病疫情影响，新加坡海峡时报指数昨天收跌4.53点或0.14％，闭市报3157.97点，全周微升0.22％。我国政府宣布分两个阶段放宽冠病防疫措施，但市场并未受到提振。辉立期货（Phillip Futures）投资分析师周峻贤认为，这可能与新一波冠病疫情有关。他接受《联合早报》访问时说，高警戒解封第二阶段的严格社交举措让不少人觉得要恢复到疫情前的生活更加遥远，使到措施放宽的消息没有刺激股市上涨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 云顶新加坡 星展集团 大华银行 华侨银行 恒威集团 本高尔夫球商业信托 菱备基础控股 贤能集团 可能集资4亿至6.6亿元 美数码房地产信托拟来新上市 云顶新加坡财团提交竞标书 争取横滨综合度假胜地项目