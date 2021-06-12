海指横摆 全周微升0.22％

本地投资情绪持续受到冠病疫情影响，新加坡海峡时报指数昨天收跌4.53点或0.14％，闭市报3157.97点，全周微升0.22％。

我国政府宣布分两个阶段放宽冠病防疫措施，但市场并未受到提振。

辉立期货（Phillip Futures）投资分析师周峻贤认为，这可能与新一波冠病疫情有关。他接受《联合早报》访问时说，高警戒解封第二阶段的严格社交举措让不少人觉得要恢复到疫情前的生活更加遥远，使到措施放宽的消息没有刺激股市上涨。