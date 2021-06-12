大华银行试点使用Singpass 让客户以数码签名确认交易

在试点之后，大华银行将把这个Singpass签名扩展到零售和企业领域的更多产品和服务，并计划在2022年把电子签名推广到区域。届时，电子签名每年可以省下超过200万页的文件使用，相当于每年可节省700多棵树。

本地银行进一步推行银行服务数码化，通过Singpass数码签名来提高效率。

大华银行前天（6月10日）宣布，银行试点使用政府科技局（GovTech）的Singpass，让客户通过数码签名来确认交易或产品申请。

文告说，它是新加坡首家试点Singpass来进行数码签名的银行，在12个月的试点期内，会在零售和企业客户当中进行测试，试点的交易包括个人财务规划服务和申请PayNow企业的表格。

在试点之后，大华银行将把这个Singpass签名扩展到零售和企业领域的更多产品和服务，并计划在2022年把电子签名推广到区域。届时，电子签名每年可以省下超过200万页的文件使用，相当于每年可节省700多棵树。

大华银行集团科技与营运部主管许慧贞说：“随着越来越多客户在线上进行银行交易，我们必须确保提供无缝和安全的数码体验。这一举措不仅将为客户带来更多便利，而且还将消除文件流程全面数字化的一大障碍——实物签名。”

使用Singpass签名功让用户能通过Singpass应用以数码方式签署电子文件。

在数码签名过程中，只有一个随机加密、无法破译的代码会跟银行的文件管理平台共享，以确认客户已签署文件，从而确保个人数据的保密性。

星展与华侨银行也加快提供数码服务

星展银行首席信息官黄惠锦指出，该行几乎所有的零售银行产品和服务都已经使用digibank和SingPass进行认证。自去年8月起，银行也通过星展DigiSign为机构客户推出安全的电子签名。

2020年，星展是首家与GovTech合作的银行，在一些银行应用中采用Singpass面部验证，加快了零售和中小企业客户的信息认证和验证。现有的零售银行客户如果想注册数码银行服务，查看或更改账户用户名，也可以通过Singpass面部验证来实现。

同样，中小企业只需面对摄像头，就能验证开户申请。零售客户和中小企业的Singpass面部验证分别在2020年7月和11月试行，超过3万名客户已经使用了这一功能。

华侨银行集团营运与科技部总监林强忠则表示，银行去年开始让零售和企业银行采用数码签名，适用的交易包括大企业开户申请以及投资产品申请表格。

此外，银行去年完成了使用Singpass跨境交易的概念验证，今年晚些时候会全面推行。