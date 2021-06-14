新加坡主管麦圭甘：不忘口罩短缺教训 3M将为下个大流行病做好准备

3M公司东南亚董事经理兼新加坡主管凯文·麦圭甘接受《联合早报》专访时指出，民众、商家和机构都必须了解，冠病将不会是最后一个肆虐全球的大流行病，世界迟早将再迎接另一场大流行病，因此须做好准备，确保N95口罩、呼吸器等必需品供应充足。

总裁会客室

去年3月，冠病成为大流行病之时，N95口罩的供应已经远远不足以应付迅速飙升的需求。在冠病危机中，3M公司作为个人防护装备的世界大厂，必须马不停蹄为世界供应必需品，包括N95口罩、呼吸器（respirator）等。3M公司去年生产20亿个呼吸器，是前年的三倍，目前的速度是年产25亿个。

新加坡是3M呼吸器和其他产品的战略生产基地之一。在本区域和世界各国，3M公司与政府、分销商和其他伙伴合作，把用品优先供应给最需要的客户和公共卫生需求。

3M公司东南亚董事经理兼新加坡主管凯文·麦圭甘（Kevin McGuigan）接受《联合早报》专访时指出，这些必需品的供应远远低于需求的情况，是一个“不可以忘记的教训”。民众、商家和机构都必须了解，冠病将不会是最后一个肆虐全球的大流行病，世界迟早将再迎接另一场大流行病。

42岁的麦圭甘说：“我们必须汲取教训，在大流行病再度来袭之前就准备好足够的供应品。”

3M公司在新加坡聘用超过1600名员工，两家工厂分别在兀兰和大士，一个研发中心位于兀兰，以及设于宏茂桥的客户技术中心与供应链及营运业务。从1966年至今，55年来3M在新加坡累积投资超过10亿元。

今年首季销售额

同比增长9.6％至89亿美元

总部位于美国的3M公司年营收为320亿美元（约424亿新元），在全球70个国家有9万6000名员工，产品销往全球约200个国家和地区。公司今年第一季的销售额同比增长9.6％至89亿美元。

麦圭甘认为，这个业绩表现并不代表公司的运营已回到冠病危机前的正常情况。这是从3M作为科学公司、作为注重创新并靠创新产品推动增长的公司而言。

3M的产品种类繁多，不仅是个人防护装备，也生产各种工业和消费产品，包括Post-it便利贴、玻璃窗隔热膜、强力胶以及汽车护理产品等。它是一家靠创新产品来发展业务的科学公司。

麦圭甘说：“我们要进行创新，不只是在公司内部见面讨论。我们还需要出外见客户和伙伴等。”所以，以目前仍面对的限制来看，业务营运还没恢复正常。

麦圭甘于2019年被3M公司派驻到新加坡，隔年便遇上冠病疫情，公司的运作方式随之改变，以适应许多人转为居家办公的环境。

他说：“这个冠病时期我很荣幸能够在新加坡。在大流行高峰期间，3M动员危机团队制定计划，维持供应链稳定性，确保员工的安全。我们与各地政府、医院和伙伴合作，把必需品供应给医疗保健业。”

“我们的员工成功克服挑战，一周七天24小时不停地供应关键产品，这让我感到自豪。”

以目前的情况来看，他最大的顾虑是员工的安全。他说：“这是最重要的事，员工的安全第一。例如在见客户时，他们必须遵守安全规则。”

“居家办公也有让我担心的地方。例如，如果员工有大家庭，居家办公可能是相当大的挑战。所以我们不时举行圆桌讨论、咖啡会议以及员工大会。我们希望员工能够觉得自在和有信心，有需要时能够来找我们。”

关心员工工作与生活平衡

员工取得工作与生活平衡，也是麦圭甘所关心的。他认为，要保持工作与生活平衡，就必须能安排优先次序，而这对公司每一层的员工都很重要。

他说：“我不知道冠病大流行何时会过去。重要的是，新常态将继续存在。因此我们不应该忘记保持人情味，我们须要继续人际交往、沟通。”

至于他自己，麦圭甘说：“我已能欣赏下午6时就关电脑的做法，这是为了家庭生活。我太太和三个孩子都跟我同住，小女儿四岁，儿子11岁，大女儿已13岁。”

持续推动及培养

人们对创新及科学兴趣

3M公司向来关注科学、技术、工程和数学（STEM）教育，并且推动鼓励人们重视理工科教育和培养年轻人对理工科兴趣的计划。

麦圭甘指出，根据3M的科学现状指数（State of Science Index）调查报告，新加坡人在经历冠病疫情冲击后，对科学的兴趣越发浓厚。

有关调查是在去年7月至8月进行，并与前年（疫情前）的调查做比较，同样有超过1000名18岁以上国人接受问卷调查。该调查发现，91％的新加坡受访者表示相信科学，这比疫情前的调查结果增加了四个百分点。另外，84％受访者表示信任科学家，这比疫情前的调查高出七个百分点。

疫情也没有完全阻止3M继续在新加坡进行提倡理工科的活动。例如，它去年与新科技中学联办第六届“创新科技挑战”（InnoScience Challenge）比赛，让该校中一生参与。3M的员工自愿为这个活动付出他们的时间和贡献专业知识。

麦圭甘说：“3M公司应用科学使生活更美好，同时使我们的员工有能力加强社区发展并提高获得优质科学教育的机会。”

举办首届3M灵感挑战赛

在本区域，3M公司4月间推出了第一届“3M灵感挑战赛”（3M Inspire Challenge），对象是大学生，比赛主题跨越三方面，即科技、可持续发展和创新。挑战赛首阶段将从东南亚六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）各选出国家冠军队伍，除了现金奖金，优胜者也将获得在当地3M办公室实习的机会。在第二阶段，各国冠军队伍将竞逐以成为区域冠军。参赛者在两个阶段都可获得来自3M的导师引导。

麦圭甘说：“在3M，科学是我们一切工作的核心。我们努力提供创新方案来解决当今的挑战，以帮助改善生活。”