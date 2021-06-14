3企业家教你如何 越战越勇共创新程

冠病疫情改变了邻里企业的经营与销售模式，在新常态下，邻里企业如何借鉴成功经验，不断创新及转型求存？

新加坡全国商联总会第七年举办的“2021年新加坡邻里企业座谈会”，将在6月25日（星期五）下午1时45分至5时透过线上方式举行。座谈会将汇聚政府及企业代表，就主题“共创新程，越战越勇”交换意见，为商家们指点迷津。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲是大会主宾。

昇菘集团（Sheng Siong）总裁林福星将受邀在会上发表主题演讲，讲题是：“昇菘超市——人情味与现代化管理并融，邻里商家成功转型成大企业”。

鲜榨橙汁贩卖机公司Fruits Vending总裁张鑫则受邀以“善用智能创新与数据分析，I.Jooz成功开拓橙汁自动贩卖机市场”为题，发表演讲。他们将分享如何通过创新满足客户需求，以及采用新技术实现业务转型，加快数码步伐应付未来挑战。

另外，诗肯柚木（Scanteak Singapore）总裁林洁敏也会连同林福星和张鑫一同参与小组讨论会，三人将讨论商联会、政府和社会各界如何并肩作战，砥砺前行。主持人是新加坡全国商联总会会务顾问周沫丽。

这场网上座谈会将以华语进行。座谈会由《联合晚报》协办，并获得企业发展局和建屋发展局的支持。

本月25日线上举行 杨向明吁商家：借鉴经验改变生意模式

全国商联总会会长杨向明表示，当我国接下来重新开放及恢复堂食之后，邻里企业将是最大受益者，商家们不要错过增长机会。

杨向明接受《联合晚报》访问时指出，根据以往经验，就算解封之后，居家办公趋势使国人继续在邻里消费及购物，使邻里企业受惠。

他呼吁商家参加座谈会及向两位主讲者借鉴，学习如何运用科技来改变现有的生意模式，例如鲜榨橙汁贩卖机公司Fruits Vending总裁张鑫利用大数据来改变自动贩卖机的生意。

昇菘集团从邻里企业成功转型成大企业。在杨向明看来，昇菘集团总裁林福星具有人情味与他的现代化管理模式，值得商家学习。

我国将分阶段进入高警戒解封第三阶段。今日起大型活动人数顶限增加至250人，社交聚会人数可增加至五人。若疫情持续受控，本月21日起，餐饮业可恢复堂食。

赶快报名

商家与公众可以上网登记，报名免费参加座谈会。任何询问可拨电67414670或电邮了解更多详情。

日期：6月25日（星期五）

时间：下午1时45分至5时

活动方式：Zoom视讯平台

报名网址：https://bit.ly/3wieb7a