报告：高于3月份5.8％预估 经济师调高今年经济增长预测至6.5％

在各个行业方面，经济师预测，制造业今年全年可增长8.3％，显著高于三个月前的4.7％；金融与保险业可增长6.0％，高于之前的5.8％。不过建筑业的19.3％增长预测则低于之前的22.5％。

经济师调高我国经济展望，预测今年全年可增长6.5％，但继续警惕一旦冠病疫情恶化以及相应的防疫措施再度收紧可能对经济带来的风险。

新加坡金融管理局昨天（6月14日）发布最新的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters），私人界经济师对我国今年经济增长率的中位数预测是6.5％，这高于上一轮3月份调查的5.8％。经济师也预测，我国经济在第二季同比将增长15.0％；明年全年则将增长4.0％。

有82.4％的经济师认为冠病疫情恶化以及相应防疫措施收紧是我国经济展望的下行风险，比率已比上次调查的94.4％低。不过，仍有多达76.5％的经济师认为这是最大的下行风险，与上次调查的比率差不多。

经济师预测，制造业今年全年可增长8.3％，显著高于三个月前的4.7％；金融与保险业可增长6.0％，高于之前的5.8％。不过建筑业的19.3％增长预测则低于之前的22.5％；住宿与食品服务业今年料增长6.5％，显著低于三个月前的11％。

华侨银行经济师林秀心接受《联合早报》访问时说：“业界上调预测并不出人意料，因为第一季经济增长率已上修至1.3％，远高于预估的0.2％。”她认为值得留意的将是第二季至第三季的环比增长力度，她预测第三季环比增长率将为3.6％。

大华银行经济师颜圣充受访时指出，除了海外需求的带动，去年的低基数也是个原因。而对于不同领域的差异，颜圣充表示，世界贸易的复苏和对半导体与相关产品的需求，加上各地加速数码化，都支持着整体制造业。不过，旅游业相关领域则可能持续面对逆风。住宿与食品服务的表现不仅要看新加坡，尤其还要看区域邻国的疫情控制有多成功。

林秀心指出，制造业和金融与保险业预料将有更好的表现，部分是因为它们在第一季表现优异，而且较以海外市场为导向，因此较不受高警戒第二阶段防疫措施的限制。住宿与食品服务等国内服务，更受边境持续关闭和高警戒措施对本地消费的影响。

根据调查报告，经济师预测我国第二季整体通胀率和不包括住宿和私人交通成本的核心通胀率分别达1.9％和0.7％。至于2021全年，经济师预测的整体通胀率的中位数如今达1.4％，较3月时预测的0.9％高。同样的，经济师预测的金管局核心通胀率的中位数如今达0.8％，较3月时预测的0.7％高。

颜圣充认为，虽然通胀率料将上扬，但从政策角度看，其增速还不至于令人不安。“当然，我们会密切留意石油价格。油价在最近几周已上涨得相当显著，较高的油价对汽油成本、家用电力与煤气税尤其有直接影响。”

价格走势要看下半年全球和国内经济复苏力度

林秀心指出，价格走势下来要看下半年全球和国内经济复苏的力度，这将推动商品需求。此外，如果边境不重新开放，一些成本的上涨可能最终将转嫁给消费者，例如因客工劳动力供应紧张而产生的额外人力成本。

金管局是在5月25日向27名追踪新加坡经济的经济师进行调查，当中24人回应。该调查并不代表金管局的看法或预测。