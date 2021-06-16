zaobao.sg今天推出第100集“理财万事通”播客

数码平台zaobao.sg今天推出第100集“理财万事通”播客（podcast），节目不仅迈入重要的里程碑，更获得听众的良好回响。

理财万事通自2019年8月推出，由财经新闻记者讲解一些实用的理财贴士，让公众通过好听又容易消化的方式掌握理财知识。

节目内容配合《联合早报》每个星期天的《理财锦囊》专栏，由执笔的新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心的财经记者与电台96.3好FM的DJ王德明对谈。

获听众良好反响 下载次数逐步攀升

新闻中心总编辑韩咏梅说：“理财万事通播客推出近两年，获得了听众的良好反响，过去一年的下载次数逐步攀升。”

“理财万事通播客聚焦人们关注的投资理财课题，包括储蓄、公积金、退休规划和房地产投资信托（REIT）等，分享了实用的贴士。其中还有两期邀请到投资专家来和听众分享关于REIT的投资心得，获得听众的欢迎。接下来我们会再接再厉，为听众带来更丰富的理财播客内容。”

她说，新闻中心通过和电台96.3好FM合作，把优质的投资理财内容带给了更多受众，大家可通过“听”的方式去掌握理财知识。

王德明接受《联合早报》访问时坦言本身不太会理财，“每周向财经记者偷师学习，转眼两年累积了一点儿投资知识，不过若要‘万事通’，还需再多加努力！”

理财万事通今年来累积下载次数达2万7000，去年全年近3万。今年4月份首次破6000，创下两年来最高单月纪录。逾八成听众透过手机来收听节目，其余是电脑。本地听众占七成，海外听众有来自马来西亚、台湾、美国和澳大利亚等地区。

理财万事通每星期三更新

最受听众欢迎的节目分别是第55集“储蓄利率普遍跌破1％闲钱要往哪里投？”、第93集“投资REIT可赚百万元？”，以及第92集“公积金怎么用？”，这三集节目的下载次数都突破1000。

理财万事通每星期三更新，播客网址是www.zaobao.com.sg/podcast/finance-talk。公众也可登录早报手机应用后在首页选择“早报播客”收听，或到Apple iTunes、谷歌podcasts和Spotify收听。

电台96.3好FM每星期五上午8时40分也会播出电台版的理财万事通。

第100集理财万事通的主题是“投资市场回顾与展望”，讨论在低利率环境要如何处置闲钱和投资REIT应注意事项等。