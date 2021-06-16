5月份新私宅销量 环比减近30％ 分析师：防疫放宽后料回升

高警戒解封第二阶段，参观示范单位人数减至两人一组，以及发展商延后推出新项目，是5月销量下跌的主要原因。分析师认为，由于防疫措施从6月14日开始将分阶段放宽，以及组屋提升者的需求预料持续强劲，接下来的销量预期会回升。

我国上个月中进入高警戒解封第二阶段，5月份只有891个新私宅单位售出，比4月份的1268个单位减少29.7％。

高警戒期间，可参观示范单位的人数减至两人一组，以及发展商延后推出新项目，是5月销量下跌的主要原因。分析师认为，由于防疫措施从6月14日开始将分阶段放宽，以及组屋提升者的需求预料持续强劲，接下来的销量预期会回升。

市区重建局昨天发布的新私宅预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC）在内，今年5月售出的新单位，比去年同期的487个，多了83％。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与分析部高级副总裁孙燕清说，虽然高警戒期间的销量受到影响，但并没像去年4月实施阻断措施时那么严重，当时的销量下跌58％至277个单位。

以地区分布来看，最受买家欢迎的是代表大众化私宅的中央区以外（OCR），共卖出401个单位。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）则售出299个和191个单位。

若包括EC，5月的新私宅销量环比减少8.75％至1230个单位。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭指出，位于坎贝拉弯（Canberra Crescent）的Provence Residence项目共售出229个单位，成为5月销售表现最佳的项目。位于丹戎巴葛的柏南华庭（One Bernam）项目则售出83个单位。

孙燕清说，上个月有更多的大众化和城市边缘新私宅出售，价格低于150万元的私宅交易（不包括EC），占比从4月的41.1％升至46.4％。而300万元以下的交易占比，则从6.6％增至7.7％。

她说：“防疫措施进一步放宽后，新私宅销量便有望回升，加上近期有不少组屋业主出售他们的单位，所以组屋提升者的需求预期会维持强劲，继而提振新私宅销量的表现。”

博纳：6月销量料保持低迷

发展商在5月共推出514个新私宅单位，同比减少50.5％，环比也减少16.4％。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）预计6月销量表现会保持低迷，主要是因为没有新的大型项目推出。不过，他预期新私宅销量会在7月反弹，因为到时会有更多项目推出。

7月即将推出的项目包括沁水轩（The Watergardens at Canberra）、EC项目Parc Greenwich、豪华项目Klimt Cairnhill、Perfect Ten，和综合发展项目Pasir Ris 8。

世邦魏理仕研究部副总监何俐慜认为，在私宅项目延迟竣工的情况下，买家可能会转向转售市场，所以接下来的新私宅销量预计会受到影响。