总投资额达1.46亿元 与雅诗阁公寓信托携手 雅诗阁发展美国学生宿舍 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 雅诗阁与雅诗阁公寓信托联手投资和建造位于美国南卡罗来纳州永久地契学生宿舍。（构想图由雅诗阁提供） 字体大小: 小 中 大 凯德集团（CapitaLand）旗下住宿业务雅诗阁公司（Ascott）联合雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust，简称ART）投资和发展美国南卡罗来纳州一个永久地契学生宿舍，总投资额达1亿零990万美元（1亿4620万新元）。这个学生宿舍将为附近的南卡罗来纳大学（University of South Carolina）的3万5000名大学本科生和毕业生提供678个床位。建筑工程预定第三季展开，在2023年第二季落成。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 凯德集团 雅思阁 雅思阁公寓信托 学生宿舍 南卡罗来纳州 首个本地珠宝品牌 受邀高级百货哈罗德亮相 创业家放手17年心血 办课程加强创业社群凝聚力