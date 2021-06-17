总投资额达1.46亿元 与雅诗阁公寓信托携手 雅诗阁发展美国学生宿舍

凯德集团（CapitaLand）旗下住宿业务雅诗阁公司（Ascott）联合雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust，简称ART）投资和发展美国南卡罗来纳州一个永久地契学生宿舍，总投资额达1亿零990万美元（1亿4620万新元）。

这个学生宿舍将为附近的南卡罗来纳大学（University of South Carolina）的3万5000名大学本科生和毕业生提供678个床位。建筑工程预定第三季展开，在2023年第二季落成。