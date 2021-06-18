颜金勇：鼓励公共私营合作 政府支持企业发展与转型

政府鼓励公共私营合作（Public Private Partnership），全力支持本地企业发展与转型，推进制造业2030愿景。

受到冠病疫情打击，我国去年出现历来最严重的经济衰退。然而，制造业在去年仍增长了7.3％，今年第一季也取得10.7％同比增长，优于整体经济表现。

贸工部长颜金勇昨天（6月17日）出席新加坡科技研究局（A*STAR）和本地中小企业Arcstone设立联合实验室的签约仪式。他在演讲中说：“我们将在这良好的发展势头上，继续推进我国的制造业2030愿景。”

颜金勇认为，制造业2030愿景若要取得成功，新加坡不能仅仅依靠外国企业，本地制造业也必须拥有本土专业技能和知识，以便能与时俱进，打造一个坚韧且可持续增长的行业。

他说，政府致力于支持本地企业增长和转型，通过公共私营合作将能做到这一点。例如“新加坡群策群力行动联盟”（Singapore Together Alliances for Action），以及与公共部门的研究机构一同展开研究与发展。

政府推出研究、创新与企业2025计划（简称RIE2025），今年至2025年间将拨款250亿元，涵盖制造业、贸易和互联互通等关键领域。

颜金勇说：“新加坡的目标是向高价值制造业迈进，不以成本竞争，而是基于知识产权、专有技术和技能。”

在之前的RIE2020计划，新科研和本地企业一同展开了2400个项目，逾八成是和中小企业及起步公司合作。

新科研的模范科技制造厂计划自2017年推出以来，也有超过130家企业参与。企业可以通过这项计划学习、一同发展和测试工业4.0技术，以提升竞争力。

与新科研于2016年开始合作的Arcstone的客户群和销售收入增加了两倍。

双方昨天宣布共同投资1800万元成立联合实验室，计划将Arcstone现有的制造执行系统（Manufacturing Execution Systems，简称MES），结合人工智能和工业物联网（IIoT），协助制造业者作出更好的决策。例如，MES不仅将实时提供生产过程的信息，还会推荐改进流程的方法，例如优化生产调度。

与Arcstone合作的公司，从精密工程到快速消费品皆有。

通过和新科研合作，Arcstone所需的研发时间将减半。联合实验室希望在未来三年创造大约30个工程相关的工作。

新科研科学工程研究理事会助理总裁范清鸿教授说，公共私营合作鼓励企业采用科技，在竞争中脱颖而出。“与Arcstone的合作也展示了本地中小企业可以通过他们的创新解决方案，协助其他本地中小企业在工厂加速数码转型，和全面推动数码化。”