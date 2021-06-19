本地商人陈明栋创设第二个SPAC 即将到美国纳斯达克股市挂牌

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年6月19日 5:00 AM

陈明栋：重点在于保荐人必须能找到良好的收购目标，而且并购交易必须能够获得批准。（受访者提供）
陈明栋：重点在于保荐人必须能找到良好的收购目标，而且并购交易必须能够获得批准。（受访者提供）

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美国今年热火朝天的首次公开售股（IPO）活动，预期将实现两三千亿美元IPO集资总额的神话，这得归功于特殊目的收购公司（SPAC）的IPO活动。在这股热潮中，新加坡商人陈明栋参与其盛，他创设的第二个SPAC将在数周内到美国纳斯达克股市挂牌。

在金融界已有30年经验的八一资本集团（8i Capital）首席执行官兼董事陈明栋（60岁），过去15年专注于帮助中国公司到纳斯达克挂牌，最近一家由他带到美国上市的是魔线集团（Moxian）。

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