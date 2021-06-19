本地商人陈明栋创设第二个SPAC 即将到美国纳斯达克股市挂牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月19日 5:00 AM 陈明栋：重点在于保荐人必须能找到良好的收购目标，而且并购交易必须能够获得批准。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 美国今年热火朝天的首次公开售股（IPO）活动，预期将实现两三千亿美元IPO集资总额的神话，这得归功于特殊目的收购公司（SPAC）的IPO活动。在这股热潮中，新加坡商人陈明栋参与其盛，他创设的第二个SPAC将在数周内到美国纳斯达克股市挂牌。在金融界已有30年经验的八一资本集团（8i Capital）首席执行官兼董事陈明栋（60岁），过去15年专注于帮助中国公司到纳斯达克挂牌，最近一家由他带到美国上市的是魔线集团（Moxian）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SPAC 特殊目的收购公司 纳斯达克股市 首次公开售股 并购 保荐人 收购目标 掌握冠病疫情带来增长机遇 星展投资亚太私人债务基金 云顶新加坡 Genting Singapore