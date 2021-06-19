政府放宽部分防疫措施 股市由跌转升

政府宣布放宽部分防疫措施，提振本地投资者信心。我国股市午盘由跌转升，新加坡海峡时报指数收报3144.16点，涨幅为5.85点或0.19％，全周则下滑0.58％。

本地新一波冠病疫情反复，区域一些国家的冠病疫情甚至日益恶化，辉立期货（Phillip Futures）投资分析师周峻贤认为，这是导致投资者裹步不前的主要原因。

他接受《联合早报》访问时说：“从整体来看，本地市场主要受到本地和区域冠病疫情发展的下行压力。虽然上个周末的本地社区病例跌至单位数，但在过去数日再度上升。”

政府昨天下午宣布从下周开始允许餐馆提供堂食，并继续延长雇佣补贴和免除小贩租金。这为在早盘表现疲弱的股市注入一剂强心针，扶持海指上升。

周峻贤指出，高危地点的抗原快速检测将是面向本地消费者企业的救命丸，但不足以完全防止病毒传播。因此，冠病疫情仍是接下来的市场关注重点。

美国联邦储备局日前表明已经开始讨论缩减量化宽松政策，这一度在亚太股市引起震荡。星展集团的最新报告指出，联储局改变立场，可能会导致下半年的亚洲利率和债券收益率上升，长期债券的收益率可能会更高。

股市全天全场交易量为21亿1000万股，交易额为18亿4000万元。上升股224只，下跌股255只。

领涨的海指成份股包括怡和控股（JMH）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别上涨3.09％和2.37％，报64.78美元和2.16元。

下跌的有城市发展（CDL）和怡和合发（Jardine C&C），分别收跌1.61％和1.01％，报7.34元和21.63元。

在个股消息方面，自上周二开始暂停交易的绿科控股（ecoWise Holdings），宣布从即日起停牌。

新加坡交易所上周一对公司的2021财年上半年业绩提出质询，公司董事会无法对回应内容达成一致看法，以至于公司不能及时回复。此外，公司运作最近有新的发展，需要更多时间收集信息并向股东汇报。公司将按挂牌条例，要求把股票从暂停交易转为停牌。

目前暂停交易的特毅国际（TEE Intl）则在闭市后申请停牌，以在稍后宣布一项消息。

在主板交易的爱文思控股（Advanced Holdings）将申请转到凯利板挂牌。公司董事会认为目前的业务、市值和风险属性与在凯利板上市的公司相似，而且公司希望能在筹资或进行收购、脱售或并购计划时更加灵活，比如能够更快完成交易。该股收报0.107元，无起落。

餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）发行可弃权非包销附加股加免费凭单，被超额认购103％，筹得500万元。该股收报0.6分，无起落。