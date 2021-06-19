世邦魏理仕： 我国生命科技领域 竞争力亚太排名前五

尽管有许多大型生命科技公司进驻我国，但新的房地产发展机会稀缺，商业园被少数业主紧紧掌控，出售地段数量有限，唯有那些已拥有租户的高规格工业建筑受到投资者热切追捧。

一项调查研究显示，新加坡在生命科技领域具有很强市场竞争力，排在亚太城市前五名，尤其本地拥有卓越完善的医药物流设施。

尽管有许多大型生命科技公司进驻我国，但新的房地产发展机会稀缺，商业园被少数业主紧紧掌控，出售地段数量有限，唯有那些已拥有租户的高规格工业建筑受到投资者热切追捧。

房地产公司世邦魏理仕（CBRE）近日发布研究报告指出，政府制定长远愿景、研究生态系统充满活力、人才池深厚和基础设施可靠，是我国成为亚太生命科技中心的重要因素。

虽然新加坡具有高附加值的制造能力，且扮演企业区域总部和研发中心受到市场高度重视，但相对较小的市场规模和地理位置限制了制造规模的扩展能力。

不过报告相信，生命科学领域的巨大增长潜力、政策支持和研发能力提升，预示未来房地产有良好需求。

世邦魏理仕亚太区租户市场以及数据讯息与管理研究部主管蔡咏嘉认为，寻求办公空间的企业租户可趁当前市场疲软及全面复苏之前优化投资组合，想要扩展研发版图的企业则应借助政府扶持措施。

报告指出，本地生命科技公司视不同业务性质来决定进驻地点，有些把营销和销售业务设在中央商业区，有些则选择将商业运作及研发工作整合到商业园。

我国有三个生物科技的商业园，其中启奥城（Biopolis）和大士生物医药园（Tuas Biomedical Park）已建立成熟产业集群，新加坡科学园（Singapore Science Park）正新兴发展。

新加坡在医药物流方面是唯一获得满分亚太城市

以启奥城为例，发展商和美置地（Ho Bee Land）去年标下第六期发展阶段工程。腾飞瑞资（Ascendas REIT）则在在2011年标下第五期发展阶段工程。

上述研究共分析亚太10座城市，按四个项目的12项指标来评分，即制造、研发、医药物流及销售，每个项目计5分。新加坡共得17分，排在上海（18分）之后，并与东京和北京同分。

在医药物流方面，新加坡是唯一获得满分的亚太城市，这是因为我国拥有最多受认证公司处理医药产品，更有货运代理商能够处理医药产品转移。

不少全球制药巨头已在我国设立区域总部，包括葛兰素史克（GSK）、默沙东（MSD）、罗氏（Roche）及强生（Johnson & Johnson）等。在新加坡经济发展局（EDB）支持下，许多大型生命科技公司陆续到本地设立制造设施。

例如法国制药公司赛诺菲（Sanofi）今年4月宣布，将在未来五年内投资4亿欧元（6亿4000万新元）在我国设立疫苗生产中心，以协助亚洲市场快速应对未来的大流行病风险。位于大士南（Tuas South）的新设施将是赛诺菲在亚洲首个疫苗生产中心，它将与公司现有在欧洲和北美洲的设施互补。

另外，德国生物技术公司BioNTech5月份宣布在我国设立东南亚区域总部，建立一座生产信使核糖核酸（mRNA）疫苗的设施。

新加坡的生物医药制造业产值去年达335亿6000万元，占全国制造业产值的10.8％。此外，我国也是医药产品主要出口国，去年医药出口额达180亿元，约占非石油国内出口总额的11％。