亚洲企业 Asia Enterprises Holdings

这只股票自2011年6月2日股价上升至0.30元，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了A大波，随即进入具三波的Ｂ大波走势，其间（Ａ）波又具五波。2012年5月24日股价下试0.24元，遂于当天以“主要转向”信号结束了第（1）波。2013年2月14日股价回升至0.25元，此为第（2）波。2014年12月18日股价下跌至0.169元完成了第（3）波，旋回扯至2015年5月18日的0.215元结束了第（4）波。2016年6月28日股价下探0.161元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（5）波，同时为（A）波画下句号。2017年4月10日股价回升至0.205元，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了（B）波。2020年3月23日股价下跌至0.105元完成了（C）波，同时也为B大波画下句号，遂止跌回升。2020年6月22日股价上升至0.154元，且形成一个升势“三角形”。截至今年4月29日股价已经上升至0.171元，若以此“三角形”的高，计自其上限，可测的基本目标为0.20元，一旦突破位于0.25元的阻力线，股价当扬长而去。

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