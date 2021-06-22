工商总会建议政府带头 推动本地基建领域拓展海外 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年6月22日 5:00 AM 工商总会的基础设施委员会建议政府带头推动本地基建领域发展，侧重于水务、废物管理和机场港口建设等优势，将有助于本地业者拓展海外市场。图为我国在建造中的大士港口。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地基础设施公司参与大型基建项目交付的机会有限，招标过程又往往倾向外国业者。如果政府带头推动基建领域发展，侧重于水务、废物管理和机场港口建设等优势，将有助于本地业者拓展海外市场。新加坡工商联合总会（SBF）的基础设施委员会（Infrastructure Committee）周一发布报告，分析本地基建领域主要面对的挑战，并提出促进业者合作的建议，从而提升业者能力，让他们做好准备开拓海外基建市场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SBF 工商联合总会 评股论经 速读财界