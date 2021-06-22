工商总会建议政府带头 推动本地基建领域拓展海外

本地基础设施公司参与大型基建项目交付的机会有限，招标过程又往往倾向外国业者。如果政府带头推动基建领域发展，侧重于水务、废物管理和机场港口建设等优势，将有助于本地业者拓展海外市场。

新加坡工商联合总会（SBF）的基础设施委员会（Infrastructure Committee）周一发布报告，分析本地基建领域主要面对的挑战，并提出促进业者合作的建议，从而提升业者能力，让他们做好准备开拓海外基建市场。