分析师：晶片短缺料持续到后年 科技股将从中获益

全球闹电子晶片荒，促使半导体厂商加快生产，股市分析师预测晶片短缺问题会持续到后年，与半导体有关的本地科技股将从中获益。

去年冠病疫情大流行严重影响供应链，加上消费电子产品的需求大涨，导致用在汽车和电子产品的晶片供不应求。汽车的晶片需求只占市场的10％，但电子产品的需求更高，占70％。

电子晶片和其他相关电子零件的价格也水涨船高，促使晶片制造商加大产量，

星展集团研究的最新报告指出，今年全球半导体产量预计同比上升5.7％，明年则可能上涨6.1％，但这依旧无法应付今明两年分别为12.5％和4.1％的需求增长。

研究团队也预测，目前的“晶片荒”会在明年上半年改善，并在2023年恢复正常。在这种情况下，涉及半导体业务的上市企业显然是受益者。

报告说，在新加坡交易所上市的永科控股（AEM Holdings）、UMS控股（UMS Holdings）、福根集团（Frencken Group）；在香港挂牌的ASM太平洋科技（ASM Pacific Technology），以及在吉隆坡上市的Inari Amertron是投资首选。

供应链中下游公司

业绩或有不同表现

值得注意的是，在供应链中间至下游的公司可能有不同业绩表现。

马来亚银行金英证券分析师赖劲溧也有类似看法。他对生产测试仪器的永科控股和福根集团给予“买入”评级，并预测这两只股会在12个月内分别上涨53％和20％，股价为5.56元和2元。

他认为，公司推出高性能的新型测试仪器将使到今年第四季的盈利取得同比增长，公司也预计能从10家世界主要半导体生产商取得可观收入。另外，使用永科测试仪器的美国晶片巨头英特尔（Intel）加大产量，这将惠及包括永科控股在内的后端供应商。

凡是投资都有一定风险，他建议投资者留意马来西亚的冠病疫情发展。

“马国政府收紧行动管制令和实行封锁，工厂员工数量限定在60％，我们认为永科在马国的产量，到目前为止没有受到这项限制的实质影响。可是若当地疫情明显恶化，就可能带来负面影响。”

至于生产各种电子产品的福根集团，除了能从庞大晶片需求中受益之外，公司还有去年接到的医疗用品订单预计会在今年完成。

公司生产的工业自动化配件销量，也可能因为生产电脑硬盘的客户增加产量而上升。

让他较担心的是电子配件短缺，可能导致医疗和分析性仪器供应链出现瓶颈，拖慢福根集团的增长速度。

星展研究的最新报告指出，今年全球半导体产量预计同比上升5.7％，明年则可能上涨6.1％，但这依旧无法应付今明两年分别为12.5％和4.1％的需求增长。