“铃可叔叔”顶风雨重开欢乐门

冠病暴发以来，新加坡经历阻断措施、防疫措施放宽又收紧的不同解封阶段，目前又因为出现社区新感染群而面对不明朗因素。

本地户外游乐场、补习中心和卡拉OK业者，面对防疫措施和安全距离等新常态，在业务与运营上都面对重大挑战与冲击。

他们到底处于怎样的困境和状态，这些业者又如何做出调整和改变，在疫情中转型求存？

已经超过一年没收入的嘉年华游乐设施公司“Uncle Ringo”（铃可叔叔）创办人李文强，一度想要结束这个36年老字号生意，但为了秉持把欢乐带入邻里的创业初心，他决定坚持下去，并计划在下个月扩大集装箱公园的生意。

说到游乐场，人们对“铃可叔叔”应该不陌生，这个家喻户晓的名字是李文强的绰号。“铃可叔叔”在本地经营游乐场和游乐设施生意，承办过无数嘉年华、主题派对和慈善筹款活动。

然而，曾经充满欢笑声的户外游乐场，因冠病疫情而显得格外冷清，虽然“铃可叔叔”今年3月已经在集装箱公园恢复营业，但人潮依然不及往日，生意还是难逃亏损的厄运。

李文强（68岁）接受《联合早报》访问时说，流动户外游乐场常伴有夜市，但夜市从去年病毒阻断措施到现在依然无法营业，因此打乱了他一连串的嘉年华会活动。他原以为这次的疫情会像当年的沙斯一样，预期三个月后就结束了，谁知道等了又等，依旧等不到春天的到来，让他和夜市业者都叫苦连天。

他无奈地说：“他们这些夜市业者转行不难，因为他们投资生意的金额很小，我们就不能像他们这样转行，因为我们的游乐设备太多了，投入的成本太大，且货仓每个月租金都要五六万元。疫情前，我们还跟银行贷款买进了一些游乐设备。”

他说，之前有想过要进军物流业务以及生产消毒液，但因为本地市场竞争过于激烈，最后打消了这个念头，决定做回本行。“在大型活动喊停和夜市无法营业的情况下，我们不能再继续坐以待毙，于是在榜鹅东的集装箱公园固定地点重新开业。”

很多家长得知“铃可叔叔”重新开业后，就马上带孩子出来玩。他们还感慨地说：“铃可叔叔，请你别把游乐场关掉，我们会继续支持你。如果你的游乐场关了，那小孩子要去哪里玩？”

他们这些话深深触动了李文强的心头，给了他坚持下去的动力。他舍不得把这个苦苦经营多年的生意关掉，更不想让家长和孩子们失望。

很多人也问道：“铃可叔叔，为什么这个游乐场那么小？为什么没有之前那个碰碰车？”他听了后伤感不已，有种哑巴吃黄连，有苦说不出的感觉。

李文强说，集装箱公园的户外游乐场很小，比起之前伴随夜市的大型游乐场，它只动用了其中20％的游乐设备，如旋转木马、海盗船、小火车、小型摩天轮、旋转飞椅、恐龙主题欢乐园和夹娃娃机。

拟找三处开设小型游乐场

接下来，李文强打算再找三个固定地点来开设小型的户外游乐场，以利用其余闲置一旁的游乐设备。

他也说，集装箱公园业主——非盈利机构“社会创新园”（Social Innovation Park）不久前上门找他谈合作，表示想要把集装箱公园转型为社交游乐场（social playground），希望李文强可借此创造更多就业机会，聘请那些失业人士，以及赞助弱势儿童来游乐场玩。李文强听了之后觉得这个计划挺有意义，所以决定搏一下，答应了对方。

从7月份起，“铃可叔叔”在集装箱公园租用的场地将扩大一倍，意味着在保持安全距离的情况下，可容纳的群众将从100人倍增至200人。他满怀欣喜地说：“到时候，我们会摆更多游戏摊位，当中也少不了大家期待许久的碰碰车。”

对李文强而言，去年是个不堪回首的一年，很多原本已经敲定的大型活动通通被迫取消，完全没办法做生意，加上每个月需承担货仓租金、设备维护费用和员工薪资等超过10万元的开销，最终不得不裁员。

目前，公司仅剩不超过10名员工，疫情前则有超过30名员工。“我们大部分聘请的员工都是退休人士，也就是50岁以上的年长者，因为他们比年轻人更成熟以及更需要工作。“

他一直收到很多求职者打来的电话，但他爱莫能助，自己也自身难保了，所以只好请他们暂时找别的工作，并表示到时开设多几个游乐场之后会再请他们回来工作。

梦想举办“大世界”嘉年华

虽然李文强面对了不少挫折，但对未来依然抱着希望。李文强和他女儿一直有个梦想，那就是做一个“大世界”主题的嘉年华会，以增进种族和谐和家庭凝聚力。他觉得这是个很有意义的活动，因为可以把新加坡六十年代的文化和历史传承下去，教育新一代和本地新公民。

谈到创立缘起，“铃可叔叔”成立之前，李文强从事化学药品行业，主要向电子公司回收化学废料，经过蒸馏后再把化学废料卖回给他们。三四年后，电子厂家因本地工资高而搬迁至马来西亚，李文强只好另寻创业机会。

由于他的妻子刚好怀孕，准备迎接第一胎，所以他当时突然有了灵感，想要开创儿童生意，把欢乐带给更多小朋友。他便在欧洲买了游乐设备，在本地开创户外游乐场生意。

回想起有一天在安装新的游乐设备时，有小朋友跑过来跟他说：“叔叔，你的摇摇机很漂亮，我们可以玩吗？”他当时觉得小朋友很有礼貌，便决定把这门生意取名为“铃可叔叔”，借此教育孩子对年长者要有礼貌。

另外，由于财务上面临巨大压力，李文强在去年12月心脏病发作，差点失去性命，所幸进行冠状动脉搭桥手术后逐渐康复。

当时，医生劝告他别有太大压力，做生意有赚有亏，担心也没有用，钱不会自己从天上掉下来，所以他最后看开了。李文强也借鉴肯德基家乡鸡创始人山德士上校（Colonel Sanders）的创业精神，决定接受眼前的不如意，并勇敢追寻他的梦想。

（三之一）