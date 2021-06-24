牙科护理公司首选我国起步放眼亚洲

四年前，来自德国的阿杜倍（Julian Artope）以新加坡作为创业基地及开创牙科护理起步公司Zenyum，目标是向亚洲挺进。除了新加坡，Zenyum已开拓六个亚洲市场，包括印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、香港，以及台湾。

现年36岁的阿杜倍接受《联合早报》访问时说：“全球顶尖人才不再向往硅谷、伦敦，甚至柏林，他们想来亚洲发展，新加坡会是首选城市。”

2016年他到我国念书，在欧洲工商管理学院（INSEAD）完成修读工商管理硕士学位后，选择在本地落户并与伙伴克拉斯（Frederik Krass）一同创立Zenyum。阿杜倍指出，这主要是因新加坡不但吸引国际人才，本地劳动力也受良好教育且训练有素。

2018年成立至今，Zenyum主打颠覆传统的矫正牙齿服务，用户除了戴上三维打印隐形牙套，也通过远程医疗和专家汇报进展。

公司近日获投资者垂青，完成总值4000万美元（5200万新元）的B轮融资，由奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）旗下私募基金L Catterton领投。

尽管整体业务尚未盈利，阿杜倍表示这是因公司选择再投资，包括聘请更多人才、扩展海外版图，以及开发新产品。“我们现在才刚刚开始，正在开拓一个非常庞大的市场。”

公司追求“微笑美容”（smile cosmetics）的商业理念，除了隐形牙套，也推出电动牙刷及牙齿美白剂。

受父兄影响仅22岁就创业

尽管冠病疫情严重冲击许多行业，但阿杜倍表示公司业绩表现不俗，去年全年营收增长逾三倍。“许多人居家办公，经常对着Zoom视讯，久而久之他们也想借机来做牙齿矫正。”

他说，疫情来袭不仅使用户更注重改变形象，同时也推动消费者更乐意接受远程医疗服务。

严格来说，Zenyum不算是阿杜倍的第一家公司。自大学毕业之后，他加入不少起步公司，并在德国、英国、美国和非洲等地工作。22岁那年，他在美国与伙伴携手开设提供收据扫描解决方案的软件公司Shoeboxed。

家庭环境的耳濡目染使他顺其自然步上创业这条道路。父亲及三位兄长都各有生意，家人聚会时话题总是围绕创业。

踏入职场10多年来，阿杜倍表示在起步公司遇到不少伟大创办人，成了他的学习榜样，从他们身上汲取经验。过去经历也让他现在运筹帷幄，对公司前景充满信心，尽管公司现只有200人，但他一开始就看好将来能增至400人。