投资者谨慎交易 海指小幅波动 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年6月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 亚太股市昨日小幅波动，因缺乏影响市场的新消息，投资者在美国通货膨胀数据出炉前选择谨慎交易，继续权衡经济复苏展望以及美国货币政策动向。新加坡股市同样小幅波动，海峡时报指数微涨1.00点或0.03％，闭市报3119.62点，早盘时海峡指数一度涨0.40％至3131.23点。悉尼股市昨日跌0.17％，香港和首尔股市分别涨0.23％和0.30％，上海和深圳股市分别涨0.01％和跌0.50％。市场人士指出，投资者在午盘卖出套利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 货币政策 亚太股市 银行股 扬子江船业 凯发集团 新交所监管公司扩大执行权力 并要求挂牌公司制定举报政策 指示价4200万元 珍珠坊多层停车场招标