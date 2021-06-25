投资者谨慎交易 海指小幅波动

亚太股市昨日小幅波动，因缺乏影响市场的新消息，投资者在美国通货膨胀数据出炉前选择谨慎交易，继续权衡经济复苏展望以及美国货币政策动向。新加坡股市同样小幅波动，海峡时报指数微涨1.00点或0.03％，闭市报3119.62点，早盘时海峡指数一度涨0.40％至3131.23点。

悉尼股市昨日跌0.17％，香港和首尔股市分别涨0.23％和0.30％，上海和深圳股市分别涨0.01％和跌0.50％。市场人士指出，投资者在午盘卖出套利。