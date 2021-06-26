双方岸外海事业务有望年底达成结合协议 吉宝企业股价大涨胜科海事重挫

分析师相对看好吉宝企业一旦完成合并后的前景，至于胜科海事若组成合并机构，短期内业务继续面对挑战，加上后者也宣布将发行附加股集资15亿元强化财务状况，这将显著摊薄每股价值，导致股价承压。

吉宝企业（Keppel Corp）和胜科海事（Sembcorp Marine）有望在今年底达成协议将岸外海事业务结合，两家集团股价昨天一大涨一大跌。

分析师相对看好吉宝企业一旦完成合并，脱售岸外海事业务后的前景。至于胜科海事若组成合并机构，将成为本区域最大的船厂，但短期内业务继续面对挑战，加上后者也宣布将发行附加股集资15亿元强化财务状况，这将显著摊薄每股价值，导致股价承压。

辉立证券研究分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说：“虽然双方仍未达成明确协议，最新行动让吉宝岸外海事业务前景更清晰。随着不明朗因素消除，集团业务展望相应提升。”

他指出，吉宝预计从合并交易中获得最高5亿元现金，这能投入包括智慧城市、可再生能源和环境方案等业务的新项目。

此外，吉宝将把总值29亿元的钻油台资产和9亿多元的相关应收账项脱售给一个由外部投资者与吉宝各持80％和20％股权的资产公司。这家公司将出资接手未完工的钻油台。据吉宝之前透露，这批项目总额约5亿元。

蔡栋梁指出，吉宝的现金流接下来将因此获得改善。他把目标价从6.12元上调至6.20元，维持“买进”。

短期内两次附加股计划

致市场对胜科海事反应负面

吉宝企业昨天闭市起5.68％，收报5.40元，领涨全场；胜科海事则大跌27.23％，收报0.139元，全场最活跃，交易量逾9亿9700万股。

分析师都指出，短期内两次大规模的附加股计划，导致市场对胜科海事反应负面。

继去年9月首个20亿元附加股计划后，集团将再度以每2股配售3股的比例发售新一批附加股，集资15亿元。每股发售价0.08元，比除权后理论价格（Theoretical Ex-Rights Price，简称TERP）0.124元低35.7％。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员柯乐伊指出，集团在宣布计划前总市值是24亿元，附加股将显著摊薄现有股东价值。

大华继显分析师罗森容认为，吉宝有意将未来在合并机构的持股当做股息派发给股东，造成类似胜科海事股票去年与胜科工业分拆后卖压，加深市场负面情绪。

蔡栋梁不认同吉宝的派股计划影响到胜科海事。他说：“投资者对合并机构将来能否实现盈利和成本协同效益的关注，对股价带来压力。”

银河—联昌证券分析师林秀琪在最新报告建议长期股东可考虑认购附加股，因为合并机构将是本区域唯一的超级船厂，也获得淡马锡控股显著支持，潜在订单总额达70至80亿元。

不过她指出，投资者短期内必须承担各种挑战，包括合并机构的亏损可能扩大，与此同时期待岸外海事业未来两年在油价持续上扬中复苏。

罗森容受访时也说：“若交易落实，胜科海事的上升潜能必须放眼较长期，石油与天然气资本开支的潜在复苏，以及岸外可再生能源的投资扩大。”

合并条款协商受市场关注

另一方面，两家集团接下来对合并条款的协商，也受到市场关注。

林秀琪估计，吉宝脱售未完工钻油台资产后，剩余的营运资产账面值为15亿元。假设它以一倍市账率将资产转移至合并机构，持股25％，胜科海事持股75％，合并机构的每股净值将可达到胜科海事的TERP。

这个股权分配将对胜科海事股东的价值没有影响，若吉宝持股低于25％则对胜科海事股东增值。

她认为双方协商可能出现拉锯，“毕竟吉宝企业会想要以较高价值脱售资产。”

柯乐伊指出，认购附加股的胜科海事股东仍面对合并最终谈不拢的风险。但这个计划对双方都有好处，要达成以大局为重的合并应该不难。

“将两家大股东都是淡马锡的机构合并，可创造一个天然的海事业巨擘。”