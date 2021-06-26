2021年新加坡邻里企业座谈会 总裁林福星：昇菘大老板永远是顾客

昇菘集团没有老板只有整体的员工，顾客永远是大老板，第二老板则是供应商。昇菘集团总裁林福星说，邻里企业的领导者需要创新的能力、打通不能的能力，还要有凝聚人心的能力。

昇菘集团总裁林福星在昨天的“2021年新加坡邻里企业座谈会”上发表主题演讲时，分享了昇菘超市如何以人情味与现代化管理并融的模式，从邻里商家成功转型成大企业。

林福星说：“昇菘是从邻里开始的，现在也还是在邻里，并没有离开邻里，我们只是把它做强做大。昇菘从1985年开始，从一间店面变成现在的63间，从一天3000元的营业额，到现在一天300万元的营业额。”

林福星在演讲中强调科技对企业的重要，并分享了昇菘集团的数码化进程。例如昇菘集团对供应链的管理所用于采购方面的区块链、超市里的金钱管理中所使用混合式自助付款系统，以及人力资源管理中使用的人脸识别技术等，昇菘集团都积极开拓并使用科技以达到无纸张运作。

林福星说，利用科技可简化复杂的工作程序，在减少人力的同时还能够提高效率。

他也分享了昇菘集团的企业文化，他说：“我们的方式是以道德为基础、榜样为传承，这也就是我们的公司的企业文化……一棵树的茂盛应该从哪里做起？一颗树的茂盛就要从根部做起，所以养树要养根，养鱼要养水，养人要养心。”

鲜榨橙汁贩卖机公司总裁张鑫：

本地人力和租金高 靠数码化提升运营

另一名主题演讲嘉宾鲜榨橙汁贩卖机公司Fruits Vending总裁张鑫说，他是结束了在半导体行业长达10年的工程师生涯后，五年前决定追求自己创业梦，开设一家果汁连锁店，不过在调研之后发现，本地的租金和人力高，而果汁生意利润又较低。

张鑫于是研发了智能在线鲜榨自动售货机，如今本地已有超过500台i.Jooz橙汁自动贩卖机，并将它拓展至30多个国家。

张鑫说，橙子的成本一直在上涨，从2016年公司初创至今上涨了约一倍，但i.Jooz的果汁价格还是保持在2元。“两块钱的果汁，对我们来说其实压力很大，因为一杯果汁大概用了四到五粒橙子。这个生意能够做下来并且还能赚钱，就是因为我们用数码化管理，节省人力，提高运营效率。”

诗肯柚木总裁林洁敏：邻里竞争强 让品牌打动人心

诗肯柚木（Scanteak Singapore）总裁林洁敏也连同林福星和张鑫一同参与小组讨论会，重点讨论邻里企业面对的三大问题，包括没有接班人、不知如何开始创新，以及卖的产品一般与其他同行卖的没有区别。

对于如何发展品牌，林洁敏说，邻里生意竞争力很强，而让产品与众不同的方式，除了品质以及服务就是利用创新来建立品牌，让品牌能够打动人心。

林福星说：“竞争时我们必须做到最新鲜、服务周到、价钱公道，这样的品牌就可慢慢靠口碑，靠广告吸引大家。”

创新挑战计划颁奖礼 慈素餐馆与南洋理工封冠

昨天会上也举行“邻里创新挑战计划”颁奖典礼。

获得第一名的是慈素餐馆和协助它构思创新点子的南洋理工学院。慈素餐馆不仅落实体验式消费的概念，也打算推出即食素食等新产品，吸引没时间下厨又注重健康饮食的忙碌上班族。

第二名是新跃社科大学（SUSS）与优立五金（UnidBox）获得，第三名则是新加坡理工学院与金山岭咖啡店。