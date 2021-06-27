防疫措施收紧影响买气 EC项目独领风骚

楼市龙虎榜

我国上个月收紧冠病抗疫措施影响私宅买气，但刚推出的私宅项目依然吸引不少买家。

5月份只有891个新私宅单位售出，比4月份的1268个单位减少29.7％，可是高居销量榜首的执行共管公寓（EC）Provence Residence开盘的首三天便售出220个单位，占总单位数量的53％。截至5月底，共卖出229个单位，每平方英尺中位数售价为1155元。

这个拥有413个单位的法国风格项目位于坎贝拉弯（Canberra Crescent），由中冶集团新加坡（MCC Group in Singapore）发展。

EC向来深受首购族和组屋提升者青睐，而这类项目供应有限，因此即使在示范单位参观人数受限的情况下，还是吸引许多人申购。

排名第二的高档私宅柏南华庭（One Bernam）同样在5月推出市场，共售出83个单位，中位数尺价为2471元。位于丹戎巴葛的柏南华庭是综合发展项目，由中冶集团新加坡和皓源地产（HY Realty）联合发展。

项目包括住宅、两层楼的零售垫楼和13个服务公寓单位。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）在上个月售出191个单位，分析师认为接下来的高档私宅交易会更活跃。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“若同今年较早前开盘的高档私宅比较，新项目如柏南华庭和柏皓（Park Nova）的单位总数，分别只有351个和54个单位。这两个项目吸引不同买家，例如豪华公寓柏皓，相信能吸引有意在市区内购买大型高档住家的高净值人士。”

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）分别卖出401个和299个单位，而占据第三位、第四和第五位置的项目都在中央区以外。

它们是大型私宅项目聚宝园（Treasure at Tampines）、鑫悦府（Normanton Park）和Parc Central Residences。

虽然这些项目的销售速度比刚推出时放缓，但由于售价较低，长期获得买家喜爱。三个项目5月的中位数尺价分别为1423元、1807元和1156元。

位于淡滨尼的聚宝园由森联集团（Sim Lian Group）发展，至今已售出88％的单位。Parc Central Residences也卖出82％的单位，鑫悦府则还有54％的单位未售。